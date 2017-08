Chung cư cao cấp The TWO Residence cất nóc trước 12 tháng

The TWO Residence nằm trong khuôn viên quần thể đô thị Gamuda City, đầu tư và phát triển bởi Gamuda Land, nhà kiến tạo đô thị danh tiếng đến từ Malaysia. Gamuda Land tạo nên những tổ ấm thực sự, nơi mọi người đều cảm thấy khao khát được mang gia đình mình tới sinh sống, nơi con cháu lớn lên và ông bà an hưởng tuổi già.

“Với sản phẩm The TWO Residence, chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng dân cư thu nhỏ trong lòng cộng đồng khu đô thị Gamuda Gardens nói riêng và Gamuda City nói chung. Để cư dân có cảm giác là một phần quan trọng của một cộng đồng gần gũi là điều cần thiết trong tiến trình tạo lập một không gian sống văn minh và an toàn.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích cộng đồng xích lại gần nhau hơn và tạo sự kết nối giữa thiên nhiên và con người, chúng tôi luôn lưu tâm phát triển các chốn sinh hoạt cộng đồng, đơn cử là The TWO Residence với sân vườn tầng 5 gồm vườn dạo, công viên, bể vầy và vườn treo tầng 27, kết hợp với hệ thống tiện ích đa dạng tại Gamuda Gardens và Gamuda City”, ông Chow Chee Fan, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam chia sẻ.

Cụ thể, cư dân tại The TWO Residence được tận hưởng những tiện ích khép kín tại CLB Gamuda Gardens, gồm bể bơi tiêu chuẩn Olympic, bể vầy trẻ em, sân tennis, phòng gym, xông hơi, phòng tập yoga & aerobic, nhà hàng, hội thảo… Đồng thời, hệ thống giáo dục quốc tế ngay trong khuôn viên Gamuda Gardens, gồm trường liên cấp quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens (SIS), trường mẫu giáo IQ Montessori, tạo cơ hội để con trẻ trải nghiệm và học tập tại những môi trường giáo dục chất lượng.

Cư dân tại đây cũng được tận hưởng cơ sở vật chất vượt trội tại trung tâm dự án Gamuda City (Gamuda City Central), được xây dựng xung quanh khu vực hồ rộng rãi & thoáng đãng. Tô điểm thêm cho cảnh đẹp bên hồ, Trung tâm Thương mại LePARC by Gamuda đã đi vào hoạt động với hàng loạt văn phòng, cửa hàng và trung tâm giải trí sôi động. Xứng đáng là “trái tim” của dự án Gamuda City, Gamuda City Central đã trở thành điểm đến hấp dẫn của giao thương và văn hóa tại cửa ngõ thủ đô.

Với mục đích mang đến cho cư dân một mái ấm đầy đủ tiện nghi trong khoảng thời gian hợp lí, việc lựa chọn đối tác nhà thầu luôn được Chủ đầu tư lưu tâm và xem xét kĩ lưỡng. Với gói thi công chung cư cao cấp The TWO Residence, Gamuda Land đã hợp tác cùng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, một trong những công ty xây dựng uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế.

Là nhà thầu tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến và các hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng và môi trường quốc tế ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007, Hòa Bình đã phát huy hết những thế mạnh về kỹ thuật công nghệ và phương thức quản lý hiện đại mà công ty đang làm chủ, bao gồm phương thức giao nhận tổng thầu thiết kế - thi công (design - build) và ứng dụng giải pháp BIM (Building Information Model), công cụ quản lý dự án tiên tiến nhất Hòa Bình đang đi đầu trong ứng dụng tại Việt Nam. Nhờ đó, vấn đề đảm bảo an toàn, chất lượng và thời gian thi công luôn được thực hiện xuyên suốt và nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lễ cất nóc dự án The TWO Residence thu hút hàng trăm khách hàng tham dự.

Với 2 tòa tháp cao 27 và 30 tầng kết nối tạo thành chữ L uyển chuyển, The TWO Residence vừa thể hiện ý đồ kiến trúc của chủ đầu tư, vừa tối ưu hóa không gian sống và tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và không khí đối lưu trong từng căn hộ. Vào thứ 7 vừa qua, ngày 26/08, sự kiện cất nóc The TWO Residence đã thu hút hàng trăm khách hàng tham dự. Trong khuôn khổ sự kiện, các khách hàng có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Anh Trần Mạnh Thế – một trong những khách hàng tham dự, đồng thời cũng là khách hàng may mắn trúng giải tại sự kiện chia sẻ: “Mình vẫn luôn mong muốn tìm kiếm một chốn an cư rộng rãi và thoáng mát để gia đình có cuộc sống tốt nhất. Sau khi được tư vấn về căn hộ tại The TWO Residence, mình đã bị hấp dẫn bởi hệ thống tiện ích cao cấp, an ninh đảm bảo mà giá lại quá hợp lý. Sau sự kiện ngày hôm nay, mình sẽ dẫn gia đình đến thăm dự án để chọn lựa một căn hộ phù hợp tại The TWO Residence”.

Các khách hàng may mắn trúng giải của chương trình bốc thăm.