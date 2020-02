Chứng khoán Bản Việt (VCSC) sắp phát hành chứng quyền cho 2 mã FPT và VPB

Chứng khoản Bản Việt (VCSC, VCI) vừa lên kế hoạch phát hành chứng quyền có bảo đảm trong năm 2020 cho hai mã cổ phiếu FPT và VPB (VPBank). Được biết, đây là đợt phát hành chứng quyền thứ 2 của VCSC, tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, công nghệ, bán lẻ, vì đây là nhóm ngành duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh tốt.



Trong đó, VCI dự kiến phát hành 1 triệu chứng quyền cho mã FPT, thời hạn 6 tháng, giá thực hiện 58.000 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 2:1. Được biết, kết thúc năm 2019, FPT đạt 27.717 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 19% so với năm trước. Lãi trước thuế và lãi ròng ghi nhận ở mức 4.665 tỷ đồng và 3.135 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng gần 21% và 20%. Theo tính toán của FPT, chỉ số EPS tương ứng đạt 4.220 đồng/cp, tăng 19% so với năm 2018.

Năm 2020, FPT đặt kế hoạch doanh thu tăng 17% lên 32.450 tỷ đồng, tương ứng lãi trước thuế tăng 18% lên 5.510 tỷ. Nhận định triển vọng của FPT, VCSC cho rằng tăng trưởng sẽ được dẫn dắt bởi các mảng kinh doanh trụ cột bao gồm Xuất khẩu Phần mềm, Dịch vụ Viễn thông và Giáo dục.

Với mã VPB, Công ty dự phát hành 1,5 triệu chứng quyền, kỳ hạn 6 tháng với giá thực hiện 22.000 đồng/cp, tỷ lệ chuyển đổi 1:1. Năm 2019, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất trong năm của VPB đạt 36.356 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2018. Nếu tính riêng hoạt động kinh doanh cốt lõi thì ngân hàng này dẫn đầu về doanh thu. Tăng trưởng tín dụng đạt đạt 17,6%, cao hơn so với tăng trưởng trung bình toàn hệ thống. Tăng trưởng huy động vốn ở mức 23,7% so với năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong năm 2019 của ngân hàng đạt mức kỷ lục là 10.334 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng 12,3% so với năm 2018.

Tiếp tục kết quả tích cực từ đợt đầu tiên; trong bối cảnh TTCK điều chỉnh mạnh trước thông tin dịch virus Covid-19, đại diện bộ phận đầu tư VCSC cho rằng hiện giá cổ phiếu đang rơi vào vùng hấp dẫn để ‘buy and hold’, như vậy đây là cơ hội tốt để phát hành chứng quyền. Lên kế hoạch cho cả năm 2020, VCSC sẽ lựa chọn cung cấp chứng quyền cho những cổ phiếu được khách hàng quan tâm và bản thân Công ty đánh giá tốt, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.

Về VCSC, năm 2019 doanh thu thuần Công ty đạt 1.541 tỷ đồng, giảm 15%; LNTT đạt 855 tỷ đồng, giảm 15,5%; Lợi nhuận sau thuế đạt 693,2 tỷ đồng, giảm 15,7% so với năm 2018 tuy nhiên vẫn hoàn thành 101,9% kế hoạch. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 4.235 đồng.

VCSC cũng vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2020 với giá trị 800 tỷ đồng, trái phiếu dự không chuyển đổi, tín chấp hoàn toàn. Lãi suất tuỳ thuộc vào tình hình hoạt động của VCSC tuy nhiên không quá mức lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của BIDV và Vietinbank cộng biên độ 3%. Mục đích phát hành, VCSC dự bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, giúp ổn định nguồn vốn, tăng cường hiệu quả đồng thời tái cơ cấu khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn.