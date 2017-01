Chứng khoán FPT được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vừa quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã chứng khoán FTS).

Theo đó, HSX chấp thuận niêm yết toàn bộ 90.343.727 cổ phiếu FTS của chứng khoán FPT. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 903,44 tỷ đồng.

Trong quý III/2016, doanh thu của công ty đã đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, hai mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất là mảng cho vay các khoản phải thu đạt 33 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ và mảng doanh thu môi giới đạt hơn 22,3 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Doanh thu tư vấn và doanh thu lưu ký tăng lần lượt 28,8% và 37,5%, nhưng hai mảng này chiếm tỷ trọng thấp.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2016 của FPTS đạt hơn 31,48 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu hoạt động tăng 7,7% đạt hơn 199,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 19%.

Với việc niêm yết cổ phiếu lần này, FTS góp tên vào danh sách 22 cổ phiếu chứng khoán đang niêm yết trên 2 sở. Hiện, trong số những cổ phiếu chứng khoán đang niêm yết chỉ có 4-5 mã cổ phiếu có giá trên mệnh giá, rất nhiều cổ phiếu đang có giá mức “trà đá” dưới 5.000 đồng/cp.

Thanh Mai

Theo InfoNet/HSX