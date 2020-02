Chứng khoán SSI triển khai phương án phát hành gần 83 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.



Theo đó Chứng khoán SSI dự kiến phát hành gần 82,89 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 16% cho cổ đông, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 829 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018 theo BCTC kiểm toán năm 2018.

Dự kiến sau phát hành Chứng khoán SSI sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 6.030 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, tổng doanh thu hoạt động năm 2018 của Chứng khoán SSI đạt 3.673 tỷ đồng, trăng 26,7% so với năm trước đó. Trong đó doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và đóng góp gần 31% tổng doanh thu hoạt động. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.303 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với năm 2017 và nâng tổng LNST chưa phân phối đến cuối năm 2018 lên 2.795 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2019 với doanh thu hoạt động cả năm đạt 3.235 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 907 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2018.