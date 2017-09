Chuỗi siêu thị đồ chơi lớn nhất nước Mỹ phá sản, 1.600 cửa hàng đóng cửa, 64.000 nhân viên ra đường

Thông tin này gây chú ý bởi đây sẽ trở thành một trong những vụ phá sản lớn nhất ngành bán lẻ Mỹ. Toy "R" Us hiện có gần 1.600 cửa hàng với 64.000 nhân viên.

Hãng bán lẻ này hiện gánh trên vai khoản nợ lên tới 4,9 tỷ USD. Phần lớn khoản nợ của họ đến từ thương vụ năm 2005, khi Bain Capital, KKR & Co và Vornado Realty Trust cùng vay mua để biến Toys "R" Us thành công ty tư nhân. Kể từ đó, công ty này vẫn rất chật vật trả nợ.

Ngoài ra, ước tính mỗi năm chi phí vận hành công ty lên tới 400 triệu USD nhưng do ngày càng tụt hậu hơn so với các đối thủ cạnh tranh, doanh thu sụt giảm mạnh khiến tình hình ngày một trở nên khó khăn hơn với Toy "R" Us. Quan trọng hơn công ty này gần như không còn khả năng để đầu tư cho bất kỳ mảng kinh doanh nào cũng như tương lai của chính họ.

Chính vì vậy việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản sẽ giúp họ có cơ hội thoát rắc rối tài chính này và tái cấu trúc. Nhiều sáng kiến đã được đưa ra, như cải thiện website, cải tổ mảng Babies"R"Us bằng cách tập trung vào các sản phẩm ít được bán trên Amazon.

Họ cũng cho biết đã nhận được cam kết từ nhiều tổ chức tài chính, như nhóm của JPMorgan, hỗ trợ hơn 3 tỷ USD để tiếp tục hoạt động khi đang tái cấu trúc. Dù vậy, khoản này vẫn cần tòa án chấp thuận.