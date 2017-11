Chương trình cam kết đầu tư lợi nhuận của dự án D1MENSION thu hút giới đầu tư

Tìm hiểu các dự án nổi bật tại trung tâm TPHCM, nhiều nhà đầu tư không thể không để mắt tới dự án D1MENSION từ những ngày đầu tiên ra mắt. Phân tích của các chủ đầu tư cho thấy, đầu tư vào nhà ở tại các khu đô thị lớn và cho thuê lại thì thường chỉ đảm bảo mức thu lợi khoảng 6%/năm.

Tuy nhiên, với dự án D1MENSION, chương trình cam kết đầu tư lợi nhuận của dự án lại lên đến 8%/năm. So sánh với nhiều kênh đầu tư khác như vàng, ngoại tệ, gửi tiết kiệm, chứng khoán, đầu tư vào dự án D1MENSION đang thể hiện khả năng sinh lợi cao và dễ đầu tư nhất. Chính vì thế, các nhà đầu tư đang rất nôn nóng để tiếp cận dự án D1MENSION.

Tuy nhiên, những nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm đều nhìn vào lợi thế và giá trị nổi bật phía sau chứ không chỉ nhìn con số lãi suất cam kết. Bởi chương trình cam kết đầu tư sẽ trở nên rủi ro hơn cho người mua khi một số chủ đầu tư ít kinh nghiệm, phát triển dự án quy mô lớn, không đủ nguồn vốn hoặc hỗ trợ từ ngân hàng.

Việc dự án D1MENSION là con đẻ của Tập đoàn bất động sản CapitaLand chính là một trong những lý do thuyết phục nhà đầu tư an tâm đặt lựa chọn vào dự án này. Bên cạnh đó, các dự án của CapitaLand có tốc độ xây dựng nhanh như dự án The Vista, ngày bàn giao trên hợp đồng là 12/2011 thì đã bàn giao từ 9/2011; dự án ParcSpring thời hạn bàn giao là 6/2014 thì 4/2014 đã giao nhà.

Không chỉ vậy, CapitaLand còn đảm bảo chất lượng xây dựng với thiết kế độc đáo, tối ưu hóa sử dụng và đạt chuẩn xanh sinh thái. Đơn cử là hai dự án nổi bật gần đây nhất là dự án d’Edge Thảo Điền và dự án Feliz en Vista đã khiến nhiều nhà đầu tư trầm trồ khen ngợi.

CapitaLand luôn đảm bảo chất lượng xây dựng với thiết kế độc đáo, phong cách hiện đại, tối ưu hóa sử dụng và đạt chuẩn xanh sinh thái.

Lợi thế thứ hai của dự án D1MENSION thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm là dự án được đặt cạnh tòa tháp căn hộ dịch vụ Somerset. Lợi ích trước mắt hấp dẫn nhiều nhà đầu tư khi họ nhìn thấy được giá trị lợi nhuận của các căn hộ Somerset hiện nay: mức giá cho thuê lên đến 2300usd/ tháng không phải là con số sinh lợi nhỏ.

Thuyết phục hơn, theo các chuyên gia phân tích: tỉ lệ lấp đầy đối với các căn hộ ở đây vượt trên 90%. Những con số biết nói của Somerset đã làm một bệ đỡ vững chắc cho dự án D1MENSION bước vào cuộc cạnh tranh lợi nhuận với những căn hộ cao cấp hiện nay.

Bên cạnh giá trị cho thuê và tỉ lệ lấp đầy đáng kể, dự án D1MENSION còn nổi bậc là dự án Branded Residence - dự án căn hộ sở hữu thương hiệu quốc tế xuất hiện tại trung tâm Sài Gòn. Việc được trực tiếp quản lý và vận hành bởi The Ascott Limited - một trong những tập đoàn sở hữu, quản lý và vận hành chuỗi căn hộ dịch vụ lớn trên thế giới cũng khiến dự án chiếm giữ nhiều lợi thế làm xiêu lòng nhà đầu tư. Xa hơn, The Ascott Limited còn là công ty con của CapitaLand nên những lợi ích đặc biệt chắc chắn sẽ dành cho dự án D1MENSION.

Tiện ích tiêu chuẩn 5 sao quốc tế cùng tổ hợp tiện ích trên không của dự án D1MENSION đang hấp dẫn nhiều nhà đầu tư.

Ngoài những đặc điểm cạnh tranh nổi bật trên, dự án D1MENSION còn tọa lạc tại vị trí đầy chủ ý của nhà đầu tư khi được đặt tại đại lộ lớn nhất Sài Gòn - Đại lộ Võ Văn Kiệt - điểm kết nối hoàn hảo với các trường học, bệnh viện quốc tế quận 7, trung tâm quận 1, khu người Hoa quận 5.

Cùng với sự sáng tạo tài hoa trên phương diện kiến trúc, sự hoàn hảo trong từng chi tiết cùng thương hiệu nội thất hàng trăm năm tuổi từ Châu Âu đã thuyết phục các nhà đầu tư. Tiện ích tiêu chuẩn 5 sao quốc tế cùng tổ hợp tiện ích trên không dễ dàng giúp nhà đầu tư hình dung về phong cách sống thượng lưu xa hoa. Chính vì những lý do đó, dự án D1MENSION đang trở thành một trong những dự án “nóng” nhất khu vực phía Nam.

Để tham khảo chi tiết thông tin dự án, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp chủ đầu tư qua hotline: 1800 599 986.