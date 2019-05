Chương trình “Đi bộ từ thiện” Swiss Post Solutions Vietnam – “Bước chân sẻ chia”

Hoạt động nhân ái vì cộng đồng thường niên tại SPS

Swiss Post Solutions Vietnam hiện đang là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BPO và IT hàng đầu tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, công ty đã đem lại nhiều cơ hội việc làm, hỗ trợ nhiều bạn khuyết tật kiếm thêm thu nhập, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội trên địa bàn quận 12 nói riêng và thành phố nói chung. Song song đó, những sự kiện, chương trình nhân ái, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn thường niên luôn được lãnh đạo Swiss Post Solutions Vietnam chú trọng và khuyến khích đẩy mạnh đến toàn thể nhân viên. Chương trình "Đi bộ vì sức khỏe" được tổ chức lần đầu tại SPS Việt Nam ở hai chi nhánh Hồ Chí Minh và Cần Thơ với mong muốn nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe mỗi ngày và gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh thiếu may mắn trong lao động.

Thông điệp "Mỗi bước chân mỗi sẻ chia"

Trong những ngày đầu phát động phong trào "cùng đi bộ vì cộng đồng", nhân viên SPS đã tích cực hưởng ứng và lan tỏa hoạt động ý nghĩa này đến bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi cá nhân tham gia chương trình sẽ hoàn thành một lộ trình đi bộ trong vòng 7 ngày và sau đó gửi tổng số km đi được trong khoảng thời gian đó về cho BTC và sẽ được quy đổi thành tiền đóng góp vào quỹ từ thiện. Mặc dù lần đầu diễn ra tại công ty nhưng sự kiện đã thu hút hơn 350 nhân viên tại Hồ Chí Minh và Cần Thơ đồng tham gia, quyên góp số tiền hơn 20.000.000 triệu đồng cho những hoàn cảnh khó khăn.

"Đi bộ từ thiện" thu hút sự tham gia của nhiều nhân viên SPS Việt Nam

Nhân rộng chương trình "Đi bộ từ thiện"

Với thông điệp ý nghĩa mang tính nhân văn cao, chương trình "Đi bộ từ thiện" của Swiss Post Solutions Vietnam được lãnh đạo Liên Đoàn Lao Động quận 12 đánh giá cao và mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động vì cộng đồng và chương trình này sẽ được nhân rộng hơn nữa với nhiều doanh nghiệp và mở rộng quy mô lên cấp thành phố trong thời gian tới.

Tổng Giám Đốc Anatolijus Fouracre và đại diện Liên đoàn Lao Động Hồ Chí Minh trao quà cho những lao động kém may mắn trên địa bàn quận 12

"Việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 12 cũng như thành phố là một trong những hoạt động hướng về cộng đồng luôn được Lãnh Đạo Swiss Post Solutions Vietnam chú trọng trong những năm qua. Hơn hết, chúng tôi luôn muốn tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để cùng chung tay tiếp thêm tinh thần và cải thiện điều kiện cuộc sống của các anh chị còn gặp nhiều khó khăn. Bước đầu thành công của chương trình "Đi bộ từ thiện" lần này là một tín hiệu đáng mừng cho BTC nói riêng và Lãnh Đạo SPS Việt Nam nói chung và tôi tin đây sẽ là bước đệm để chúng tôi tiếp tục nhân rộng quy mô của chương trình trong những năm tới" – Chị Nguyễn Thị Hồng - Đại diện Ban Lãnh Đạo SPS Việt Nam – Trưởng Ban Tổ Chức chương trình "Đi bộ từ thiện" cho biết.

Đi bộ vì sức khỏe của chính mình, vì những hoàn cảnh còn thiếu may mắn, hãy cùng tham gia hưởng ứng chương trình "Đi bộ từ thiện" ý nghĩa cùng Swiss Post Solutions Vietnam!