Chương trình phẫu thuật dị tật hàm mặt và ngữ âm trị liệu miễn phí tại hà nội

Trong đợt phẫu thuật này, đội tình nguyện viên của VIB đã trợ giúp các y bác sỹ và Operation Smile làm thủ tục đăng ký, lập hồ sơ bệnh nhân khám sàng lọc, trợ giúp thân nhân của các bé theo từng bước khám, phỏng vấn bố mẹ về quá trình mang thai các bé để giúp Operation Smile thống kê, tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh. Dự kiến chương trình sẽ khám và điều trị cho khoảng 120 bệnh nhân.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm có khoảng 3,000 trẻ em mới sinh ra mắc dị tật hàm mặt với tỷ lệ 1/700, là một trong những dị tật bẩm sinh hàng đầu tại Việt Nam. Trẻ bị di tật thường gặp trở ngại khi ăn uống dẫn tới các vấn đề về dinh dưỡng, đề kháng, sức khỏe và phát âm ngay từ nhỏ. Khi lớn lên, các em có thể bị bạn bè xa lánh, trêu chọc về khiếm khuyết dẫn đến tự ti, khó hoà nhập cộng đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên Operation Smile Việt Nam tổ chức lớp đào tạo ngữ âm trị liệu dành cho các cán bộ y tế tỉnh Nghệ An và phụ huynh có con bị dị tật hàm mặt. Chương trình thí điểm là bước đầu tiên trong dự án đào tạo ngữ âm trị liệu lâu dài dành cho trẻ sau phẫu thuật hàm mặt tại Việt Nam.

Toàn bộ chi phí y tế về phẫu thuật, y tế, đi lại, ăn ở của các bé và chương trình đào tạo cho bố mẹ về phương pháp chăm sóc, hướng dẫn tập phát âm cho các em sau khi phẫu thuật thành công trong chương trình này được ủng hộ bởi cán bộ nhân viên VIB và ngân hàng này.

Operation Smile (OS) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Hoa Kỳ làm việc trong lĩnh vực y tế và đã có mặt tại Việt Nam được 28 năm. OS đã hỗ trợ khám và điều trị khoảng 40,000 trẻ em Việt Nam sinh ra với dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Hơn 30 chương trình phẫu thuật và gần 2,000 bệnh nhân được hưởng lợi hàng năm. Bên cạnh đó, OS còn thường xuyên tổ chức các khóa đài tạo chuyên môn cho nhân viên y tế địa phương nhằm nâng cao năng lực, cải thiện hệ thống y tế, đồng thời thực hiện nghiên cứu điều tra những nguyên nhân chính gây dị tật sứt môi – hở hàm ếch nhằm tiến tới xóa bỏ các tác nhân gây ra dị tật này. Operation Smile đang hợp tác với Bộ Y Tế để xây dựng Bộ tiêu chuẩn an toàn trong phẫu thuật, dự kiến sẽ được áp dụng chính thức tại các bệnh viện của Việt Nam từ năm 2017.

Mọi đăng ký phẫu thuật, vui lòng liên lạc trực tiếp với Operation Smile Việt Nam qua các điện thoại văn phòng tại Hà Nội (04.3936 5426) và TP.HCM (08.2222 1008) trong giờ hành chính hoặc đường dây nóng: 090 488 5555.

Thành lập năm 1996, ngày nay VIB đã trở thành 1 trong những ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam theo đánh giá của Moody’s. VIB hiện có 160 chi nhánh/ phòng giao dịch trên toàn quốc cùng với hơn 4,000 cán bộ, phục vụ 1,6 triệu khách hàng cá nhân, 34,000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn. VIB hiên cũng đang giao dịch với hơn 8,000 ngân hàng đại lý tại 61 quốc gia.

Trong thời gian qua, VIB được đánh giá là một trong những ngân hàng có chiến lược kinh doanh bền vững, hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sản phẩm và dịch vụ của VIB cũng được các đối tác, tổ chức uy trín trong nước và quốc tế đánh giá cao: Tổ chức The Banker, thuộc nhóm truyền thông Financial Times có trụ sở tại London; IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới; Tạp chí Global Finance and Banking Review, Vương Quốc Anh.

