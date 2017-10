Chuột rút bắp chân: Dấu hiệu cảnh báo nhiều điều về sức khỏe

Chuột rút (hay còn gọi là vọp bẻ) là tình trạng co thắt cơ đột ngột, gây đau dữ dội ở một bắp thịt, làm cho bệnh nhân không tiếp tục cử động được nữa. Tuy mọi bắp thịt đều có thể bị chuột rút, nhưng bệnh hay xảy ra ở cẳng chân, đùi, bàn tay, bàn chân và cơ bụng.

Người ta thường nghĩ chuột rút hay gặp ở các vận động viên – những người hay phải vận động cơ bắp nhiều. Hay bạn có thể bất ngờ bị chuột rút nếu trong ngày hôm đó đã phải đi bộ hoặc vận động nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, có những lý do gây ra chuột rút mà bạn chắc chắn không thể ngờ tới. Đây cũng chính là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang tiềm ẩn những nguy cơ bệnh lý tiêu cực, điển hình như:

1. Cơ thể mất nước

Sự mất nước trong cơ thể sẽ dẫn đến sự mất cân bằng của các tín hiệu điện và ion. Vì vậy, tại thời điểm này, cơ thể không biết tín hiệu là từ não hay chỉ vì có sự mất cân bằng điện xung quanh tế bào, dẫn đến các cơ bị rối loạn và co rút không báo trước. Bạn có thể phòng ngừa tình trạng này bằng cách uống nhiều nước và bổ sung các chất điện giải.

2. Giữ nguyên một tư thế quá lâu

Điều này dễ kiểm chứng nhất khi bạn phải ngồi làm việc hoặc đứng nguyên một vị trí trong thời gian dài. Các bó cơ trong thời gian này bị căng ra, và khi bạn đột ngột chuyển động chúng bị co lại một cách bất ngờ, gây nên cơn chuột rút.

3. Dây thần kinh bị chèn ép

Bất cứ điều gì có thể khiến một dây thần kinh bị chèn ép như thoát vị đĩa đệm, viêm khớp, hẹp đốt sống thắt lưng… đều có thể gây kích thích dây thần kinh dẫn đến chứng chuột rút. Đi bộ ở tư thế hơi cong người, chẳng hạn như tư thế của bạn khi đẩy một giỏ hàng đi trước sẽ có thể cải thiện và ngăn ngừa sự xuất hiện của tình trạng chuột rút.

4. Thiếu canxi khi mang thai

Sự thay đổi hormone trong thai kỳ có thể dẫn đến chuột rút cơ. Chứng chuột rút này thường xảy ra ở khu vực bắp chân và bùng phát vào ban đêm trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba. Lý giải cho điều này là do thiếu calcium, phot pho, magnesium, do sức nặng và độ lớn của tử cung chèn ép vào các mạch máu ở chi dưới hoặc do các cơ ở chi dưới phải mang sức nặng của cơ thể.

5. Thiếu máu/Rối loạn tuần hoàn máu

Đây là một lý do khác có thể gây chuột rút cơ. Thiếu máu nghĩa là bạn không có đủ lượng máy đến chân, cánh tay và các bộ phận khác trong cơ thể.

Vì thế, khi gặp quá nhiều tình huống chuột rút bất ngờ, bạn nên đi thăm khám với bác sĩ để biết được nguyên nhân chính xác, đồng thời tìm cách khắc phục triệu chứng đau đớn, khó chịu này.