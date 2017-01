CHUYỆN ANH MUA: Anh Mua đi mua cổ phiếu theo bạn thân (phần 2)

Chuyện anh Mua (phần 1)

Sau 2 lần đầu tư đầu tiên có thể coi như là thất bại. Khoản tiền tích cóp bấy đâu đã vơi đi một chút. Anh Mua tự nhủ phải cẩn thận hơn.

Lần đầu tư thứ 3: Mua tự nhủ mình phải cẩn thận hơn, kiên nhẫn hơn. Anh mua theo Lãi cổ phiếu C. Lần này, Mua quyết tâm cao độ và tự hứa với bản thân sau 2 lần đầu tư thất bại nọ. Anh Mua nghĩ thật kỹ và mua "tất tay" cổ phiếu C.

Không may, cổ phiếu C sau đó giảm. 2-3 phiên liên tiếp cổ phiếu C giảm sâu.

Với kiến thức và nguồn tiền dồi dào, anh Lãi quyết định mua thêm gấp đôi cổ phiếu đang nắm giữ, bình quân giá rất thấp.

Anh Mua bất lực không mua thêm được vì đã lỡ tất tay. Bán thì lỗ quá. Anh Mua đành giữ lại.

2 tuần sau, cổ phiếu C đã quay trở lại giá vốn của anh Mua còn anh Lãi đã lãi 10%.

Anh Lãi chốt lãi. Anh Mua đành bán theo anh Lãi, chẳng được xu nào.

Lần đầu tư thứ 4: Anh Mua cảm thấy mình sao mà xui xẻo quá. Rõ ràng cổ phiếu nào anh Lãi mua cũng có lãi mà sao anh mua lại toàn lỗ là lỗ.

Rút kinh nghiệm lần mua thứ 3. Lần thứ 4, anh Mua nghiên cứu thật kỹ doanh nghiệp, kiên nhẫn vô cùng, theo dõi biến động cổ phiếu thường xuyên. Anh Mua xem bảng giá giao dịch trên điện thoại để có thể vừa làm vừa nhanh chóng “ngó” cổ phiếu để tránh sai lầm như cổ phiếu B.

Lần này, anh chẳng tất tay như lần trước. Nghe cách anh Lãi quản lý danh mục, cũng đọc thêm sách vở, anh Mua quyết định đa dạng hóa danh mục đầu tư, Anh Mua mua cổ phiếu D, E, F theo anh Lãi.

Có vẻ như đây là quyết định khá đúng đắn. 2 trên 3 cổ phiếu trong danh mục của anh Mua có lãi hơn 10% trong T+3, một cổ phiếu giảm 5%. Anh Mua quyết định bán chốt lãi cổ phiếu D, E để tái đầu tư còn cổ phiếu F vì đang lỗ nên để lại trong tài khoản vì anh cho rằng, cổ phiếu F giông giống cổ phiếu C.

Anh Lãi cũng có 3 cổ phiếu D, E, F trong tài khoản nhưng anh không vội bán vì anh cho rằng các cổ phiếu này còn có thể tăng nữa, thị trường cũng đang trong đà tăng tốt.

Quả vậy, sau ngày anh Mua chốt lãi cổ phiếu D, E, cổ phiếu này tăng tiếp trong một tuần sau đó. Tổng mức tăng của cổ phiếu này lên đến 25% trước khi điều chỉnh. Cổ phiếu F tăng ít hơn nhưng cũng đã đạt mức tăng 10%.

Khi có tín hiệu điều chỉnh, anh Lãi bán chốt lãi cổ phiếu D, E. Cổ phiếu F anh vẫn để nguyên trong tài khoản.

Còn anh Mua, trớ trêu thay là sau khi anh Mua bán chốt lãi cổ phiếu D, E thì thị trường chứng khoán chung tăng mạnh. Mỗi lần định “vào” lại thị trường thì anh lại run tay, cổ phiếu nào cũng đã tăng 10-25% rồi nên anh không dám vào, sợ bị “đổ vỏ”.

Anh Mua lỡ sóng tăng mạnh của thị trường.

Thị trường còn cần một thời gian dài để điều chỉnh sau chu kỳ tăng dài nữa. Theo cách đầu tư của anh Lãi, anh Mua cũng không vội vàng rót tiền mua cổ phiếu khi cổ phiếu đang giảm mà chưa biết bao giờ ngừng.

(Còn nữa)

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ