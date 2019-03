Chuyện chưa kể về nàng Michelle Wie - Bóng hồng "tài sắc vẹn toàn" của làng golf thế giới

Michelle Wie sinh ngày 11 tháng 10 năm 1989 tại Honolulu, Hawaii, nước Mỹ. Từ năm 4 tuổi, cô đã thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình với chiếc gậy golf.



Tài năng và nhan sắc là hai điều song hành trong con người Michelle Wie. Không những cô có sự thông minh của người cha là giáo sư Đại học Hawaii, mà còn sở hữu kỹ năng chơi golf cũng như nhan sắc của người mẹ là tay golf nghiệp dư từng dự thi Hoa hậu Hàn Quốc.



Thành công gõ cửa sớm

Khi mới 10 tuổi, Wie trở thành tay golf trẻ nhất lọt vào giải nghiệp dư của Hiệp hội Golf nước Mỹ. Năm 2002, cô là người ít tuổi nhất có mặt ở bán kết trong lịch sử giải đấu này. Không những thế, trong năm đó, cô trở thành vận động viên trẻ nhất lọt vào LPGA Tour (giải của Hiệp hội Golf nữ Mỹ).

Tài năng chói sáng đã giúp Wie giành được vị trí trong đội tuyển quốc gia tham dự Curtis Cup năm 2004. Đây là giải đấu giữa các đội tuyển nữ nghiệp dư Anh và Mỹ. Chính nhờ thế, cô đã trở thành tay golf trẻ nhất xuất hiện tại giải đấu này.

Wie từng giành được 4 giải chuyên nghiệp và nhiều giải thưởng danh giá khác. Cô nàng đã về nhì tại giải LPGA và đứng thứ 3 tại giải Golf nữ mở rộng của Anh năm 2005, xếp thứ 37 tại sân chơi Evian Championship năm 2013, chiến thắng vẻ vang tại giải Golf nữ mở rộng của Mỹ vào năm 2014 và đứng thứ 2 tại giải ANA Inspiration cùng năm đó.

Bài học đắt giá: Sự hiếu thắng của tuổi trẻ

Thế nhưng, thần đồng golf nữ của Mỹ không muốn bó hẹp tài năng của mình trong làng golf phái nữ. Cô đặt ra cho mình một mục tiêu đó là thi đấu với các tay golf chuyên nghiệp của nam khi mới 16 tuổi. Tuy nhiên, kể từ đó cô thất bại thảm hại.

Trong 11 giải của nam, cô nàng sinh năm 1989 chỉ đạt chuẩn 1 gậy. Đó là tại giải SK Telecom Open năm 2006 - một giải không thuộc PGA và được tổ chức ở Incheon, Hàn Quốc. SK Telecom Open là giải thứ 8 mà Wie tham dự và đến ngày thi đấu thứ 3, cô chỉ đứng thứ 35 với 74 gậy.

Đến tháng 6 năm đó, Wie đã thất bại trong nỗ lực trở thành tay golf nữ đầu tiên tham dự giải U.S. Open. Kết quả thi đấu ở vòng loại cho thấy Wie chỉ đứng thứ 59 trong 153 tay golf dự vòng loại.

Gần một tháng sau, Wie tiếp tục thất bại ở giải John Deere Classic. Không hiểu vì nhận ra trình độ của mình còn quá non kém hay vì một lý do nào khác, Wie rút lui giữa chừng với lý do mệt mỏi, bụng đau và khó thở.

Tệ hơn cả là tại European Masters bởi chỉ trong 2 ngày, cô dính hết lỗi bogey (trên chuẩn 1 hoặc 2 gậy) này đến bogey khác và không có một cú birdie (dưới chuẩn 1 gậy) nào. Kết quả là Wie đứng cuối cùng trong danh sách 152 tay golf dự giải.

Từ chối thi đấu ở các giải major của nữ LPGA Tour và chen ngang sang giải chuyên nghiệp của nam PGA Tour, cái giá cho tham vọng của tay golf 23 tuổi là vỏn vẹn 2 danh hiệu chuyên nghiệp tại giải Lorena Ochoa Invitational với thành tích dưới chuẩn 13 gậy và CN Canadian Women’s Open với dưới chuẩn 12 gậy.

Wie chỉ kiếm được vài chục nghìn USD tiền thưởng trong 7 năm qua, trong khi trước đó, ở tuổi 16, cô nhận được những hợp đồng quảng cáo và tài trợ từ Nike và Sony lên đến 10 triệu USD một năm.

Cái tên Wie dường như đã chìm vào quên lãng khi cô cố theo đuổi một mục tiêu mà chưa có tay golf nữ nào làm được. Phải đến năm ngoái, cô mới dần ổn định, nhưng danh hiệu mà tay golf được mệnh danh là "Sharapova của golf" nhận được chỉ là Golfer mặc đẹp nhất LPGA 2017. Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Michelle Wie cũng dứt cơn khát danh hiệu tại giải Women’s World Championship 2018 với tổng giải thưởng lên tới 1,5 triệu USD.

Không chỉ là một tay golf nổi tiếng, Wie còn được biết đến là một sinh viên loại giỏi của Đại học Stanford danh giá với chuyên ngành Truyền thông. Ngoài ra, cô cũng là một tay cọ đầy tài năng.Wie từng chia sẻ rằng những giây phút cầm chiếc cọ vẽ đã giúp cô lấy lại được cân bằng giữa sự nghiệp golf và cuộc sống hằng ngày.