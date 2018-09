Chuyển đổi mã mạng di động: 3 điều khách hàng cần nắm rõ

Để giúp khách hàng hiểu rõ về việc chuyển đổi đầu số và hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng, xáo trộn đến việc sử dụng dịch vụ của khách hàng, nhà mạng đã đưa ra những lưu ý quan trọng cho người dùng trong quá trình chuyển đổi.

Cập nhật thông tin về thời gian, lộ trình chuyển đổi

Tính đến ngày 25/9, MobiFone đã thực hiện chuyển đổi thành công 3 dải đầu số là 0120, 0121, 0122 lần lượt tương ứng sang 070, 079 và 077. Với tổng số 8,9 triệu thuê bao đã chuyển đổi thành công tính đến thời điểm hiện tại, MobiFone đang hoàn thành các đợt chuyển đổi đúng theo tiến độ quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quá trình chuyển đổi này hoàn toàn do nhà mạng tự động thực hiện trên hệ thống kỹ thuật, chủ thuê bao không cần tham gia bất cứ thao tác nào. MobiFone sẽ nhắn tin thông báo cho khách hàng biết số thuê bao mới của mình ngay tại thời điểm chuyển đổi thành công.

Sau khi chuyển đổi thành công, số điện thoại 11 số đầu 012x hiện tại của khách hàng sẽ tự động được đổi sang số mới đầu 07x. Cụ thể, toàn bộ 7 chữ số cuối trong số điện thoại hiện tại của khách hàng sẽ được giữ nguyên, nhà mạng chỉ làm thao tác kỹ thuật thay đổi mã mạng cũ gồm 4 chữ số đầu tiên là 012x sang mã mạng mới là 07x.

Khách hàng của MobiFone có thể theo dõi thông tin cập nhật chi tiết về tiến độ chuyển đổi đầu số tại website chính thức của MobiFone: www.mobifone.vn.

Làm sao để cập nhật danh bạ nhanh chóng, thuận tiện?

Thay đổi số điện thoại trong danh bạ là vấn đề mà khách hàng quan tâm nhất. Bởi lẽ, trong danh bạ của đa số khách hàng, sẽ có lưu những số điện thoại của bạn bè, người thân, hay đối tác sử dụng thuê bao 11 số. Vì vậy, dù khách hàng dùng số điện thoại 10 số (không thuộc diện phải chuyển đổi mã mạng) hay 11 số, thì đều cần phải thực hiện việc cập nhật lại danh bạ, nhằm đảm bảo việc kết nối liên lạc được thông suốt, không bị gián đoạn.

MobiFone đã đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm giúp khách hàng cập nhật danh bạ nhanh chóng, thuận tiện. Kể từ ngày 15/9, khách hàng MobiFone đã có thể cập nhật nhanh các số điện thoại mới trong danh bạ thông qua tính năng chuyển đổi danh bạ tự động trên ứng dụng My MobiFone. Ứng dụng My MobiFone sẽ hỗ trợ đổi danh bạ cho tất cả khách hàng, gồm cả thuê bao MobiFone và những thuê bao của các nhà mạng khác.

Giao diện tính năng đổi danh bạ 11 số sang 10 số trên app My MobiFone.

Đặc biệt, tính năng này của My MobiFone có khả năng tự động xác định các số điện thoại đã được thay đổi của tất cả các nhà mạng để thực hiện việc cập nhật danh bạ một cách chính xác ở từng thời điểm. Nói một cách đơn giản, tính năng này sẽ chỉ sửa lại các số điện thoại đã được chuyển sang đầu số mới, và giữ nguyên các số thuê bao chưa chuyển đổi. Điều này giúp khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm dùng My MobiFone cập nhật danh bạ bất cứ lúc nào mà không lo bị xáo trộn thông tin hay phải tạm ngừng liên lạc do nhầm lẫn trong quá trình cập nhật số điện thoại trên danh bạ.

Với các khách hàng sử dụng điện thoại cơ bản có chức năng nghe, gọi và nhắn tin thông thường (feature phone), MobiFone sẽ hỗ trợ khách hàng đổi đầu số trong danh bạ điện thoại một cách đơn giản, thuận tiện bằng các giải pháp kỹ thuật. Sau ngày 7/10 – thời điểm các nhà mạng hoàn tất việc chuyển đổi mã mạng thuê bao di động 11 số sang 10 số, các khách hàng có thể trực tiếp đến các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc để được nhân viên của MobiFone hỗ trợ chuyển đổi đầu số trong danh bạ.

Chủ động cập nhật số điện thoại mới trong tất cả các giao dịch có kết nối với thuê bao

Bên cạnh việc thông báo số điện thoại mới với người thân, bạn bè,… để đảm bảo việc giữ liên lạc thông suốt, các thuê bao trong danh sách chuyển đổi đầu số cần lưu ý:

Liên hệ trực tiếp với ngân hàng để thay đổi thông tin số điện thoại

Với các khách hàng có khai báo thông tin số điện thoại để sử dụng các dịch vụ của ngân hàng như SMS Banking, Mobile Banking hay nhận mã OTP để thực hiện các giao dịch trực tuyến, việc chủ động cập nhật số điện thoại mới sau khi chuyển đổi mã mạng là rất cần thiết.

Cụ thể, sau khi chuyển sang mã mạng mới, số điện thoại của khách hàng sẽ không còn khớp với thông tin khai báo ban đầu. Khi đó, khách hàng sẽ không nhận được các tin nhắn thông báo mã OTP xác nhận giao dịch, thông báo biến động số dư tài khoản hay truy vấn thông tin tài khoản nữa.

Hơn nữa, theo quy định, ngân hàng không được tự ý thay đổi số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký, mà chủ thuê bao mới có quyền đề xuất chuyển đổi. Thông tin số điện thoại sẽ chỉ được thay đổi khi khách hàng có xác nhận trực tiếp với ngân hàng.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi bảo mật thông tin cũng như an toàn tài chính cá nhân, khách hàng nên chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng thay đổi thông tin số điện thoại. Hiện tại, đã có một số ngân hàng đưa ra giải pháp hỗ trợ khách hàng cập nhật số điện thoại qua ứng dụng hoặc các kênh trực tuyến, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và vẫn đảm bảo an toàn. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm qua các kênh thông tin chính thức của các ngân hàng.

Cập nhật số điện thoại mới trên các tài khoản mạng xã hội/thư điện tử hoặc các ứng dụng khác trên Internet

Bên cạnh giao dịch tài chính, nhiều người dùng còn dùng số điện thoại để kết nối mạng xã hội, thư điện tử và các ứng dụng khác trên Internet. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng cần chủ động cập nhật lại số điện thoại mới trên các tiện ích trực tuyến này. Hiện nay, đa số các mạng xã hội và ứng dụng trên Internet đều hỗ trợ người dùng thay đổi thông tin số điện thoại với thao tác đơn giản mà không tốn nhiều thời gian.

Trong thời gian chuyển đổi mã mạng, khi gặp bất kỳ vấn đề vướng mắc nào, khách hàng gọi đến tổng đài CSKH 9090 hoặc đến trực tiếp các cửa hàng của MobiFone để được nhân viên giải đáp, hỗ trợ kịp thời.