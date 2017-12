Chuyển động quỹ đầu tư: Rầm rộ thỏa thuận hàng 'hot'

Sang tay và thỏa thuận

Vào ngày 20/12, thêm 2,5 triệu cp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB) đã được các quỹ ngoại trao tay trên Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Theo đó, bên chuyển nhượng 2,5 triệu cp VPB là Truck Capital Master Fund, LTD. Còn bên nhận chuyển nhượng gồm Arjuna Fund PTE. LTD (449.400 cp) và Ashoka PTE. LTD (2.050.600 cp). Tính theo thị giá VPB ngày 20/12 là 40.350 đồng/cp, giá trị của vụ chuyển nhượng này hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 14/12, hai tổ chức này cũng nhận chuyển nhượng 1,2 triệu cp VPB từ nhóm Fides Xin và Yurie Vietnam; ngày 22/11, nhận chuyển nhượng 3 triệu cp VPB.

Trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HoSE: IMP) tiếp tục được nhóm quỹ FTIF-Templeton Frontier Markets Fund thoái vốn. Lần này, nhóm quỹ đã bán ra 622.200 cp, giảm tỷ lệ sở hữu về 5,42% tương ứng còn 2,3 triệu cp vào hôm 18/12.

Ở chiều ngược lại, Vietnam Ventures Ltd đã mua vào đúng 622.200 cp IMP. Qua đó, cả nhóm quỹ này tăng sở hữu từ 3,95% lên 5,4% và trở thành cổ đông lớn vào ngày 18/12. Trên thị trường chứng khoán ngày 18/12, xuất hiện đúng 1 giao dịch thỏa thuận 622.200 cp IMP, giá trị vụ trao tay này hơn 44,2 tỷ đồng.

Cổ phiếu công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) cũng liên tiếp được sang tay trên VSD. Mới đây nhất, Công ty TNHH Chứng khoán ACB đã chuyển quyền sở hữu cho Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (200.000 cp) và Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (100.000 cp). Với thị giá 214.300 đồng/cp, giá trị chuyển nhượng ước khoảng 64,3 tỷ đồng.

Trước đó, Chứng khoán ACB cũng chuyển quyền sở hữu 36.000 cp CTD vào 18/12; 88.000 cp vào 12/12 và 400.000 cp hôm 06/12 cho DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, một quỹ thuộc Dragon Capital. Tổng giá trị chuyển nhượng vào khoảng 114,6 tỷ đồng.

Trái chiều mua bán khớp lệnh trên sàn

Ở chiều mua khớp lệnh trên sàn, KB Vietnam Focus Balanced Fund thuộc Dragon đã mua xong 600.000 cp CII, tăng tỷ lệ sở hữu lên 2 triệu cp, tương ứng 0,81% từ 14/12-18/12.

Quỹ Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa mua thêm 430.480 cp SGN từ 14/11-13/12 và 53.000 cp VHL từ 21/11-20/12.

Trong khi đó, Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund cũng mua vào 371.302 cp DHC, tăng sở hữu lên 2,4 triệu cp, tương ứng với 7% quyền kiểm soát.

Quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund đã gom thêm 250.000 cp SMC, từ đó tăng tỷ lệ sở hữu cả nhóm tại SMC lên 7,02%, tương ứng với 2,95 triệu cp từ 15/12.

Còn chiều bán, MB Capital đã thoái xong 333.560 cp PGC, giảm tỷ lệ sở hữu còn 4,6% và không còn là cổ đông lớn từ 15/12. VietNam Holding Ltd. thoái xong 165.780 cp VSC và cũng không còn là cổ đông lớn. Quỹ Idris thuộc Dragon bán ra 90.900 cp VCI và America LLC bán 200 cp DC1.

PENM Partners muốn mua lượng lớn cp MSN

Diễn biến đăng ký giao dịch tuần này khá sôi động, PENM III Germany GmbH & Co. KG thuộc quỹ PENM Partners đăng ký mua 22,56 triệu cp MSN từ 26/12-15/01/2018.

Quỹ đầu tư PENM Partners sẽ mua trên thị trường thứ cấp khoảng 2% số cổ phiếu MSN và đầu tư 16 triệu USD để mua lại 0,8% vốn điều lệ của Masan Nutri-Science (MNS) từ Masan Group, với mức định giá MNS là 2 tỷ USD.

Trong khi đó, Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio tiếp tục muốn gom 250.000 cp SGN từ 25/12-23/01/2018 và nếu thành công, quỹ này sẽ là cổ đông lớn tại SGN.

Còn Japan Asia MB Capital (JAMBF) lại muốn bán 827.900 cp MIG từ 21/12-19/01/2018. Hiện JAMBF sở hữu 2,8 triệu cp MIG, tương ứng quyền chi phối 3,53%.