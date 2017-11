Chuyên gia hạnh phúc: Không phải tiền bạc hay địa vị, chìa khóa hạnh phúc nằm ở 2 điều này

Hạnh phúc không phải là những thứ quá xa vời. Hạnh phúc nằm ở trong chính nhận thức của bạn. Đừng nghĩ rằng, chỉ có tiền và địa vị mới khiến bạn vui vẻ, thỏa mãn, hạnh phúc đơn giản là khi bạn có những mối quan hệ thân thiết và tự hiểu bản thân mình.

Cuộc sống hiện đại cuốn chúng ta đi với tốc độ chóng mặt. Có khi nào bạn dừng lại và tự hỏi: liệu mình có thực sự hạnh phúc? Là mục tiêu tối thượng của một đời người, vậy nhưng làm sao để hạnh phúc, yếu tố gì dẫn đến một một cuộc sống hạnh phúc vẫn luôn là một dấu hỏi mà nhân loại đang miệt mài tìm kiếm câu trả lời. Mới đây, nhà nghiên cứu hạnh phúc Gretchen Rubin đã có những chia sẻ với CNBC về yếu tố giúp con người hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Rubin là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng. Bốn xu hướng (The Four Tendencies) và Dự án hạnh phúc (The Happiness Project) - hai cuốn sách bán chạy nhất của New York Time được Rubin lấy cảm hứng từ câu hỏi: Làm thế nào để hạnh phúc? Bà cũng là thành viên của Oprah Winfrey's SuperSoul 100, một nhóm riêng biệt bao gồm 100 nhà lãnh đạo sử dụng tiếng nói của mình để nâng cao lòng trắc ẩn của con người.

Thông qua những nghiên cứu của mình, Rubin đã tìm ra yếu tố đem lại hạnh phúc cho con người. Lạ thay, đó không phải là tiền bạc hay địa vị mà chính là những mối quan hệ tốt đẹp và sự tự biết mình. Rubin chia sẻ: “Các triết gia cổ đại và nhà khoa học đương thời đều đồng ý rằng những mối quan hệ thân thiết là chìa khóa đem lại một cuộc sống hạnh phúc hơn”.

Tác giả hai cuốn sách bán chạy nhất của New York Time chỉ ra rằng con người luôn cần những mối quan hệ lâu dài và thân thiết để chia sẻ những bí mật và nhận được sự ủng hộ những lúc gặp khó khăn. Có một ai đó để dựa vào sẽ giữ cho não bộ chúng ta luôn ở trạng thái tích cực và làm giảm đi các cảm giác tổn thương, thậm chí cả những nỗi đau về mặt thể chất.

“Bất cứ điều gì bạn làm mà giúp mở rộng các mối quan hệ sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, vì vậy, hãy đầu tư vào những mối quan hệ tích cực và gần gũi”, nhà văn chia sẻ trong cuộc trò chuyện với CNBC. Nếu bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, Rubin gợi ý hãy tham gia các câu lạc bộ những người cùng sở thích, gặp gỡ những người bạn cũ hay đi ăn cùng những người đồng nghiệp.

Nhân tố thứ hai làm cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn đó là việc tự biết mình.

Tự biết mình bao gồm biết sở thích, giá trị và tính cách của bản thân. Một khi hiểu mình, bạn có thể làm những thứ phù hợp với bản thân thay vì những điều mà người khác mong đợi hay những thứ viển vông.

Tuy nhiên, đó không phải nhiệm vụ dễ dàng. Chúng ta không thể chỉ đơn giản vẽ ra và thực hiện nó bởi chúng ta luôn thay đổi mỗi ngày, những tình huống và cuộc sống xung quanh chúng ta cũng luôn biến đổi. Có thể hôm nay bạn thích nhạc rock, nhưng ngày mai bạn lại cảm thấy nó thật ồn ào.

Việc hiểu mình cũng có thể khiến bạn gặp khó khăn bởi vì nó có nghĩa rằng, đôi khi bạn phải thừa nhận những sự thật đau đớn về bản thân. Tuy nhiên, đó thực sự là chìa khóa đem lại hạnh phúc.

Để hiểu mình, Rubin khuyến khích bạn tự đặt những câu hỏi tiết lộ về bản thân. Tôi là ai? Điều tôi mong muốn thực sự là gì? Đó có phải sở thích của tôi hay không? Tôi có thể làm được điều này không?

Hạnh phúc không phải là những thứ quá xa vời. Hạnh phúc nằm ở trong chính nhận thức của bạn. Đừng nghĩ rằng, chỉ có tiền và địa vị mới khiến bạn vui vẻ, thỏa mãn, hạnh phúc đơn giản là khi bạn có những mối quan hệ thân thiết và tự hiểu bản thân mình.