Chuyên gia tài chính cá nhân hàng đầu nước Mỹ: Chỉ làm việc chăm chỉ sẽ không giàu được đâu!

Ric Edelman là nhà sáng lập và cũng là Chủ tịch của Edelman Financial Services, một trong những công ty tư vấn tài chính cá nhân hàng đầu nước Mỹ. Ông cũng là tác giả của cuốn sách mới xuất bản có tựa đề "The Truth About Your Future: The Money Guide You Need Now, Later, and Much Later” (tạm dịch: Sự thực về tương lai của bạn: Những chỉ dẫn về tiền bạc mà bạn cần ngay lúc này, sau này và mãi mãi về sau).

Mới đây, trong 1 video đăng trên tờ Business Insider, Edelman giải thích lý do tại sao tất cả người Mỹ nói riêng - và tất cả mọi người trên thế giới này – đều quá chú trọng vào chuyện làm việc chăm chỉ nhưng lại chỉ có một bộ phận có thể làm giàu thành công.

Dưới đây là nội dung của cuộc trò chuyện:

“Nếu trong cuộc đời này, tất cả mọi việc bạn làm chỉ là cố gắng làm việc thật chăm chỉ, bạn sẽ chẳng bao giờ giàu được đâu.

Rất nhiều người có những suy nghĩ, nhận thức sai lầm về việc tạo ra tài sản. Nhưng sai lầm này cũng xuất phát từ hệ thống giáo dục của chúng ta, ở chỗ hệ thống giáo dục được thiết kế chỉ để phục vụ 1 mục đích là đem đến cho bạn kiến thức có thể áp dụng vào công việc, sau đó kiếm được 1 việc làm và kiếm tiền từ đó.

Nói cách khác, chúng ta đang dạy mọi người hãy làm việc chăm chỉ. Chúng ta cũng làm rất tốt việc thưởng cho những người làm việc chăm chỉ - bằng tiền lương hàng tháng. Tất nhiên đây vẫn là điều tốt, và tôi không tranh luận về điều này cũng không phản đối nó, nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện.

Điều bạn thực sự nên làm là làm việc 1 cách thông minh, chứ không đơn thuần là chăm chỉ. Đây là lý do: nếu bạn làm việc chăm chỉ, kiếm được 1 số tiền kha khá và gửi tiết kiệm ở ngân hàng, bạn sẽ kiếm được bao nhiêu? Lãi suất hiện nay quá thấp! Sau mấy chục năm, số tiền cũng chẳng tăng lên được là bao.

Lời khuyên là hãy đặt tiền vào những chỗ mà nó có thể sinh sôi nảy nở và đem lại cho bạn tỷ suất lợi nhuận trong khoảng 6 đến 9%. Không phải càng cao càng tốt. Hãy quên đi những con số 20%, 30% hay 40%. Rất có thể đó chỉ là trò lừa đảo. Hiếm ai có thể đạt được mức lợi suất 20, 30% mỗi năm trong suốt mấy chục năm liên tiếp. Hãy quên điều đó đi.

Tất cả những gì bạn nên làm là xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng với các khoản đầu tư có chi phí thấp (như các quỹ ETF, quỹ đầu tư chỉ số…). Điều này khá dễ dàng, và bạn có thể đạt được mức lợi suất cần thiết để đạt được các mục tiêu tài chính của mình".

Tùng Dương

Theo Trí thức trẻ/Business Insider