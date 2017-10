Chuyện “một mình” chốn công sở: Ánh hào quang dành cho những kẻ biết tỏa sáng

Cô độc nơi công sở, chuyện chẳng của riêng ai, nhất là đối với sinh viên mới ra trường hoặc đơn giản chỉ là một người thích yên tĩnh, thích một mình, không thích giao du, gặp gỡ. Với sinh viên mới ra trường, chắc chắn khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới với những con người mới, phải học hỏi từ A đến Z, họ sẽ không khỏi bỡ ngỡ, dù ít hay dù nhiều.

Thậm chí có người còn shock trong khoảng một thời gian dài, lo lắng rằng liệu mình có thể làm việc ở đây được không, liệu đồng nghiệp mới có chấp nhận mình không hay là họ sẽ rầy la. Nhưng rồi, khi bắt tay vào làm việc thì chắc chắn họ sẽ làm quen được với nhiều người, tìm ra được đồng nghiệp nào cùng sở thích với mình, còn không thấy hợp thì họ sẵn sàng nhảy việc tìm một môi trường mới phù hợp với họ hơn.

Còn những người không thích sự xô bồ, ồn ào, đến văn phòng là sẽ ngồi lì trong cái góc của mình, chẳng đoái hoài sang bên cạnh, chỉ khi nào có chuyện về công việc cần bàn thì họ sẽ mở lời nói chuyện với người bên cạnh. Không phải họ kiêu ngạo, cũng chẳng phải họ đang phải giữ một bí mật động trời không được chia sẻ với ai, mà chỉ là họ thuộc tuýp người muốn làm việc độc lập. Tất nhiên, thỉnh thoảng tính cách này mang cho họ khá nhiều phiền phức, khi mà bây giờ, môi trường nào cũng cần đến kĩ năng teamwork.

Trên thế giới luôn tồn tại hai kiểu người: một kiểu rất tự tin, thích giao lưu, gặp gỡ, thích hội hè, tiệc tùng, kiểu còn lại thích yên lặng, nhẹ nhàng, phần lớn trong số đó là những con mọt sách. Tất nhiên, trong một thế giới to thật to như thế này, bạn sẽ gặp phải rất nhiều kiểu người, tốt có, xấu có, nhưng gộp chung thì sẽ chia ra làm hai kiểu người cơ bản như vậy. Tính cách là thứ khó di dời nhất nên cũng chẳng chê trách được khi tính cách ai đó không làm bản thân chúng ta hài lòng.

Chúng ta nên chấp nhận bởi những người tốt sẽ biết kiềm chế những thói quen xấu và phát huy những thói quen tốt của họ khi ở bên cạnh chúng ta. Và bản thân chúng ta cũng nên dành một sự trân trọng riêng với họ, nhất là những người thích cô đơn nơi công sở. Họ im lặng không phải họ khinh thường chúng ta, mà bởi họ chọn một cách riêng để khẳng định bản thân. Và có một tin vui đối với những kẻ lựa chọn cô đơn, đó là: một mình nơi công sở không tồi, thậm chí đó là bàn đẩy giúp họ thành công hơn trên con đường sự nghiệp.

1. Họ là diễn viên duy nhất trong bộ phim công sở của chính mình

Họ không ăn trưa cùng các nhân viên khác, họ cũng chẳng tham gia vào bất cứ cuộc trò chuyện nào, có thể người ngoài thấy họ thật tẻ nhạt và khó ưa, nhưng họ sẽ tìm ra được một thú vui cho bản thân nơi văn phòng. Chính vì thế, họ không phải “tìm hiểu sâu” về cuộc sống cá nhân của một đồng nghiệp nào đó và cũng chẳng phải lắng nghe những xui xẻo nào đó mà đồng nghiệp của họ tuần nào cũng gặp và tuần nào cũng lấy làm chủ đề chính. Và như thế, cũng sẽ chẳng có ai đi sâu và muốn thọc mạch vào cuộc sống riêng tư của họ như là một trò đùa cả. Những người một mình như thế, luôn giữ cho mình một trạng thái chuyên nghiệp nhất có thể và đơn giản, họ đã giành chiến thắng trong công cuộc “tám chuyện” của các bà cô nơi công sở.

2. Họ hoàn toàn có thể tập trung 100% vào mục tiêu sự nghiệp

Chúng ta luôn dễ dàng bị xao động bởi ý kiến của những người khác. Còn những người chọn một mình thì khác, họ tự tạo một không gian riêng cho chính mình và chỉ tập trung vào những gì họ muốn làm trong sự nghiệp. Đặt ra mục tiêu rõ ràng và cố gắng phấn đấu từng ngày để chạm tới mục tiêu ấy chính là việc quan trọng cần làm trong cuộc đời mỗi con người. Không phải ai cũng biết mình muốn gì và mình cần gì nên biết được mục tiêu trong cuộc sống cũng như trong công việc thì bạn đã hơn được rất nhiều người rồi.

3. Họ không cần phải chia sẻ thức ăn với bất kì ai

Có thể nhiều người nói rằng ăn một mình thật buồn, ăn một mình ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng thời gian nghỉ ngơi ở văn phòng chắc chắn chẳng có nhiều nên ăn uống hay nghỉ ngơi đều phải tranh thủ từng giây từng phút. Họ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn khi ăn một mình, và họ cũng không phải tham gia vào bất cứ câu chuyện nào nói xấu sếp hay một ai đó hôm nay nghỉ ốm, những câu chuyện ấy rất phiền phức và vô bổ. Vì vậy, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều hơn, vả lại ngủ trưa sẽ khiến cho bạn cảm thấy khỏe hơn và giúp bạn tập trung hơn khi làm việc buổi chiều.

4. Họ dễ gây ấn tượng hơn

Lí do đơn giản là vì, họ chọn cách riêng để thể hiện mình. Họ chuyên nghiệp hơn và toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của mình trên văn phòng. Vì thế, họ làm việc hiệu quả hơn và gây ấn tượng tốt hơn so với những đồng nghiệp “bà tám” khác, những người luôn than vãn về bạn trai và khi nào thì họ được tăng lương thăng chức. Mọi người xung quanh sẽ dành cho bạn một sự tôn trọng nhất định và thậm chí còn hơi e ngại khi tên họ được nhắc đến.

5. Họ dễ dàng cân bằng được cuộc sống và công việc

Một mình nơi công sở không có nghĩa là ngoài đời, họ cũng chọn cách thu gọn mình với những người thân thiết. Họ biết cách phân biệt giữa công việc và cuộc sống cá nhân, ngoài giờ đi làm thì họ cũng vẫn dành thời gian bên gia đình, bạn bè và người yêu để bù cho những khoảng thời gian phải làm việc vất vả. Họ có một cái đầu lạnh đủ để tách khỏi việc cá nhân với sự nghiệp cả đời.

6. Họ chọn cách độc lập để tự mình đứng vững trong môi trường làm việc xô bồ

Dù có thân thiết với sếp hay với đồng nghiệp thì khi làm việc bạn vẫn phải một mình chinh chiến với đống nhiệm vụ được giao, chẳng ai có thể làm thay bạn được cả. Bạn biết đấy, những người đã đứng được trên đỉnh cao đều là những người “cô đơn”. Những nhân viên xuất sắc nhất và những người thành công nhất đều vững vàng và hoạt động độc lập. Lí do đơn giản là, trong cái thế giới riêng họ tạo ra, họ thỏa sức sáng tạo và làm việc theo cách của mình, nên đạt được hiệu quả cao nhất.

Chọn “một mình” chốn công sở không có nghĩa là sợ hãi hay xa lánh những người khác mà chỉ đơn giản là “một mình” chốn công sở khiến họ dành nhiều thời gian để đầu tư vào sự nghiệp. Nhưng chắc chắn có một điều rằng, những nhân viên ấy thật đáng quý vì họ biết trân trọng công việc mình làm, dành hết sức mình để cống hiến chứ không hề bỏ phí thời gian để tám chuyện. Dù có thế nào, lựa chọn là ở mỗi người và nỗ lực cố gắng luôn đáng được trân trọng.