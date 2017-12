Chuyển phát nhanh Bưu Điện (EMS) lên sàn UpCom với giá 31.000 đồng/cp

Theo đó, 9.159.125 cổ phiếu EMS sẽ được giao dịch chính thức từ ngày 05/1/2018. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 31.000 đồng/cp. Quy mô vốn hoá của EMS theo giá tham chiếu đạt mức 284 tỷ đồng.

Hiện Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam (Vietnam Post) đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 84,13% vốn của EMS. Cổ đông lớn thứ 2 là Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu Điện Hà Nội nắm giữ 8,22% và 7,65% còn lại thuộc về các cổ đông khác.

Theo báo cáo tài chính năm 2016, EMS có tổng tài sản đạt 409 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 179 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay và có gần 115 tỷ đồng tiền mặt.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh chính của EMS là chuyển phát nhanh vẫn đang trên đà tăng trưởng. Năm 2016, EMS đạt 927 tỷ đồng doanh số, tăng 25% so với thực hiện trong năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 38 tỷ đồng, tăng 31%. Lãi ròng sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 33%.

Dù vậy, so với bức tranh chung của ngành, EMS có vẽ như đang tăng trưởng chậm so với các DN khác cùng ngành. Cùng xuất phát điểm năm 2012 - 2013, hiệu quả của Viettel Post đang gấp hơn 3 lần so với EMS.