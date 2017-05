[Chuyện thất bại] Thương vụ đầu tư "ngu ngốc" nhất của Warren Buffett

LTS: Trước khi trở thành những người thành công và giàu có, hầu hết các doanh nhân trên thế giới đều nếm trải rất nhiều thất bại. Nhưng họ không bỏ cuộc mà coi những thất bại đó là động lực và bài học để tiến lên phía trước.

Kỳ 8.Thương vụ đầu tư "ngu ngốc" nhất của Warren Buffett

Nhắc đến Warren Buffett người ta nghĩ ngay đến nhà đầu tư thành công và nổi tiếng nhất mọi thời đại. Với khả năng lựa chọn cổ phiếu thiên tài, ông được mệnh danh là "nhà tiên tri xứ Omaha".

Thế nhưng, không phải mọi quyết định đầu tư của Buffett đều chính xác. Tỷ phú giàu thứ 4 thế giới từng không ít lần thừa nhận những sai lầm của mình. Trong đó, ông đánh giá việc mua lại Berkshire Hathaway chính là thương vụ đầu tư tệ hại nhất trong cuộc đời.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng có lúc phạm sai lầm

Theo bảng xếp hạng Global 2000 của tạp chí Forbes, Berkshire Hathaway là công ty niêm yết lớn thứ 3 thế giới năm 2017, với giá trị thị trường lên đến hơn 400 tỷ USD. Doanh nghiệp hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như bảo hiểm, ngân hàng, và các doanh nghiệp sản xuất cho đến bán lẻ. Tuy nhiên, tại thời điểm Buffett mua lại, nó chỉ là một công ty dệt làm ăn bết bát ở New Englands.

Berkshire Hathaway ra đời vào năm 1955, sau thương vụ sáp nhập của hai nhà máy sợi là Berkshire và Hathaway. Công ty này từng được coi như gã khổng lồ trong ngành công nghiệp sợi với 15 nhà máy, 12 nghìn công nhân và doanh thu bán hàng mỗi năm là 120 triệu đô la. Đáng tiếc, chỉ vài năm sau đó, 7 nhà máy bị đóng cửa kéo theo việc sa thải hàng nghìn người lao động.

Năm 1962, Warren Buffett bắt đầu mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway. "Nhà tiên tri xứ Omaha" cho rằng giá trị tổng thể của công ty đã giảm vì ngành công nghiệp dệt sợi đang gặp khó khăn, nhưng ông tin cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã giảm xuống mức thấp hơn giá trị nội tại của nó. Buffett cũng nhận thấy rằng mỗi khi công ty đóng cửa hoặc thoái vốn tại một nhà máy, Berkshire thường mua lại cổ phiếu của các nhà đầu tư.

Năm 1964, Buffett đến thăm Berkshire và gặp người quản lý, ông Seabury Stanton. Ông ấy nhìn Buffett và nói: "Ngài Buffett. Chúng tôi vừa bán một vài nhà máy. Chúng tôi đang có một số tiền thừa. Tôi muốn thương lượng với ông về việc mua lại cổ phiếu. Với mức giá nào, ông sẽ đồng ý bán lại cổ phần của mình?.

'11,5 USD', Buffett trả lời.

Vài tuần sau đó, Buffett mở mail và thấy lời chào mua từ Berkshire Hathaway. Mức giá Seabury Stanton đưa ra để mua lại một cổ phiếu của Buffett là 11 và 3/8 USD.

"Ông ấy hạ mức giá mua 1/8 USD. Nếu mức giá trong thư là 11,5 USD, tôi sẽ bán lại cổ phần của mình. Nhưng điều đó làm tôi phát điên lên. Tôi bắt đầu thu mua cổ phiếu để giành quyền kiểm soát công ty và sau đó sa thải Stanton", Buffett chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CNBC.

Trước khi trở thành tập đoàn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, Berkshire Hathaway là một nhà máy dệt làm ăn thua lỗ

Thời gian đầu, Buffett vẫn duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi của Berkshire về hàng dệt may. Đến năm 1967, ông mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác. Ban đầu, ông thu mua các công ty bảo hiểm và sau đó là một loạt các doanh nghiệp khác nhau, bao gồm công ty bán lẻ Nebraska Furniture Mart, See's Candies, công ty Oriental Trading, chuỗi cửa hàng kem Dairy Queen, nhà sản xuất nội y Fruit of the Loom, hãng đường sắt Burlington Northern, hãng đầu tư Brazil 3G, hãng sản xuất sốt cà chua Heinz...

Buffett chính thức dừng các hoạt động liên quan dệt may vào năm 1985 và chuyển trụ sở Berkshire về quê hương của ông, Omaha. Buffett thừa nhận việc theo đuổi ‘những cơ hội’ để cải thiện và mở rộng bộ phận dệt may trong suốt hai thập kỷ là "điều ngớ ngẩn" nhất mà ông có thể làm. Nhà đầu tư huyền thoại đã không nhận thức được ngay rằng, ngành dệt may thời đó sẽ liên tiếp ở trong cảnh thua lỗ.

"Tôi đã mất đến 20 năm để từ bỏ ngành dệt may. Sau Seabury Stanton, tôi đã có một người điều hành tuyệt vời - người đồng nghiệp tên Ken Chase. Trung thực, có năng lực và chăm chỉ nhưng anh ấy không thể nào khiến nó phát triển. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng hoạt động... Đó chính là một sai lầm nữa", Buffett nói.

