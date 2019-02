Chuyện tình yêu rất "đời" của người phụ nữ luôn song hành cùng Tổng thống Mỹ với quan điểm hôn nhân cực chất

Xinh đẹp và tài năng, Ivanka hiện đang phụ tá cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng là cha minh ở nhà Trắng. Ivanka là con gái của ông Trump với người vợ đầu tiên. Cô con gái giỏi giang, quyến rũ cũng là niềm tự hào lớn nhất của Tổng thống Mỹ. Không những sở hữu ngoại hình đẹp, là cánh tay đắc lực của cha mình, Ivanka còn có 1 gia đình khiến bao người mơ ước. Nhưng trước khi có được tổ ấm hoàn hảo như ngày hôm nay, cô đã phải trải qua bao khó khăn, thử thách với người đàn ông mình đã lựa chọn.

Ivanka hiện là cố vấn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Gia đình hai bên môn đăng hộ đối nhưng tình yêu lại không hề dễ dàng

Ivanka Trump và Jared Kushner lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc kinh doanh do bạn Jared tổ chức vào năm 2007. Họ nghĩ cả Ivanka và Jared có thể hợp tác trên phương diện công việc một cách chuyên nghiệp.

Cặp đôi được đánh giá là nồi vàng úp vung ngọc.

Nói về điểm chung, cặp đôi được đánh giá là nồi vàng úp vung ngọc. Cả Ivanka và Jared đều lớn lên ở New York và cùng có cha là những triệu phú bất động sản (trước khi đảm nhận vị trí Tổng thống Mỹ, Donald Trump là một ông trùm bất động sản). Điểm chung đặc biệt nữa là cả hai người đều biết cách sử dụng nền tảng gia đình để trở thành những doanh nhân có tiếng. Nếu Ivanka sở hữu thương hiệu thời trang riêng thì Jared là người thừa kế duy nhất đế chế của cha mình. Vì có nhiều điểm tương đồng nên Ivanka và Jared nhanh chóng trở thành 1 cặp đôi ăn ý.

Thế nhưng, tình yêu của đôi trẻ chớm nở chưa được bao lâu thì họ gặp vấn đề khác biệt về tôn giáo. Đến năm 2008, Ivanka và Jared đã chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người. Theo một bài báo của New Yorker xuất bản năm 2016: "Người thân của Jared hy vọng rằng anh sẽ kết hôn với một phụ nữ Do Thái". Có lẽ do áp lực quá lớn mà cặp đôi trai tài gái sắc đã vội chia tay.

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau...

Đúng như người ta vẫn nói, những người yêu nhau đi một vòng rồi cuối cùng cũng sẽ quay trở về bên nhau. Thời gian gián đoạn của Ivanka và Jared chưa được bao lâu thì họ lại có dịp tái ngộ. Một người bạn chung của cặp đôi là Wendi mời Ivanka và Jared dự 1 bữa tiệc trên du thuyền. Nhưng điều mà cô Trump không ngờ tới chính là vị trí khách mời Ivanka ngỡ ban đầu đã chuyển thành nhân vật chính trong chuyến du thuyền.

Đám cưới chính thức được diễn ra vào tháng 10 năm 2009.

Khi con tim lên tiếng mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Ngay ngày hôm ấy, trên con thuyền giữa đại dương mênh mông, Jared đã cầu hôn Ivanka với chiếc nhẫn 5 cara lấp lánh. Và đám cưới chính thức được diễn ra vào tháng 10 năm 2009.

Những quan điểm giữ lửa hôn nhân độc đáo của con gái Tổng thống Mỹ

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Ivanka đã đề cập đến một cảm giác mong muốn được chia sẻ như là trụ cột chính trong cuộc hôn nhân của cô với Jared, cô muốn hai vợ chồng họ đều có những đóng góp và cách nghĩ bình đẳng.

Mặc dù công việc của cả hai đều bận rộn nhưng họ luôn dành cho nhau những buổi hẹn hò cuối tuần. Ivanka từng nói với tạp chí Vogue: "Ý tưởng của chồng tôi về một buổi hẹn hò bằng cách nào đó luôn khiến tôi phải chú ý vào một trong những trang web mà anh ấy đang phát triển".

Gia đình hạnh phúc của con gái Tổng thống Mỹ.

Thay vì càu nhàu hay khó chịu vì chồng quá bận bịu với công việc, Ivanka lại là bà vợ số 1 khi tuyên bố: "Tôi mừng những lúc anh ấy ở văn phòng làm việc muộn". Đối với cô, điều tuyệt vời là được làm việc. Chính vì thế mà họ thường ngồi cùng nhau hàng giờ bên chiếc máy tính vào suốt buổi tối.

Là một người đam mê kinh doanh, Ivanka rất hài hước khi tóm tắt cuộc hôn nhân của mình đầy tính thương mại. "Đó là thỏa thuận tốt nhất mà chúng tôi từng thực hiện", Ivanka nhận định. Riêng với Jared, anh rất ít khi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, nhưng trong 1 bài phỏng vấn hiếm hoi, anh chỉ nói ngắn gọn: "Chúng tôi đã được 2 đồng nghiệp giới thiệu để gặp được nhau, thật sự rất may mắn".

Mặc dù chuyện tình của mình không mấy lãng mạn, xuất phát điểm là nhờ người khác tác động nhưng từ đó mà Ivanka cho biết vợ chồng cô rất thích và rất có duyên trong việc mang 2 trái tim đến gần bên nhau. Cô còn tự hào khoe thành tích bên cạnh chồng trong 1 buổi gặp gỡ truyền hình: "Mọi người sẽ không nhận ra tài năng tiềm ẩn của chúng tôi, tôi và Jared là những người mai mối. Kết quả chúng tôi đạt được là se duyên cho 7 cặp đôi, hiện giờ đã kết hôn và sống rất hạnh phúc".

Cặp đôi không ngại thể hiện cảm xúc giữa đám đông.

Có ai tin được là những cố vấn cao cấp cho Tổng thống nhưng vợ chồng Ivanka lại vẫn có thời gian kết nối yêu thương cho người khác. Từ trong công việc, tham vấn chính trị hay cuộc sống đời thường, Ivanka và Jared đều ăn ý từng chút một. Dù cử chỉ họ dành cho nhau nơi công cộng không quá phô trương nhưng họ được xem như 1 cặp đôi trời sinh, có thể bổ sung, tương hỗ nhau về mọi mặt.

Thế mới nói, 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc không cần phải bắt nguồn từ những tình yêu ngọt ngào hay những ngôn từ lãng mạn. Hôn nhân cần nhiều thứ thực tế hơn thế. Hiện tại, Ivanka là mẹ của 3 đứa con xinh xắn, kháu khỉnh, là người cộng sự đắc lực của cha mình và cũng là người vợ mà Jared hết mực tin tưởng, tự hào. Có lẽ cuộc sống của 1 người phụ nữ vậy là đủ viên mãn rồi.

Nguồn: Dailymail, Marieclaire