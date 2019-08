Chuyển vụ nhân viên Địa ốc Alibaba cố ý làm hư tài sản lên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước đó, ngày 13/6, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp lực lượng chức năng cưỡng chế một số công trình trái phép trong khu đất khoảng 8ha tại ấp 3, xã Tóc Tiên thì hàng chục người mặc áo nhân viên Alibaba kéo đến gây rối, cản trở cưỡng chế.



Trong đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi) chỉ đạo Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi) cùng một số đối tượng đập phá phương tiện của đoàn cưỡng chế, gây thiệt hại 8,5 triệu đồng. Đến ngày 22/6, Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trinh và Tĩnh để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 22/7, cơ quan chức năng tiếp tục cưỡng chế 1 dự án "ma" được cho là của Alibaba tại xã Châu Pha (thị xã Phú Mỹ).

Được biết, ngày 29/7, ông Lưu Trường Chinh, Phó chánh Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Sở TT-TT đã ký giấy mời lần 2 gửi ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) lên làm việc để làm rõ những phát ngôn của ông này trên mạng xã hội. Thời gian làm việc theo giấy mời lần hai là sáng 1/8.

Trước đó, ông Nguyễn Thái Luyện đã không đến Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo giấy mời làm việc vào lúc 9 giờ sáng ngày 26/7

Căn cứ nội dung đơn tố cáo của ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên và ông Vũ Khắc Hùng, Trưởng Công an xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ đề nghị Công an tỉnh xử lý những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện trong đoạn video đăng trên mạng xã hội xúc phạm đến danh dự, uy tín Chủ tịch xã, Công an xã Tóc Tiên. Ngày 4/7, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện, kết quả: Đương sự đã thừa nhận mình là người nói ra những câu nói bị Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã tố cáo.

Tuy nhiên, Công an tỉnh xét thấy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với ông Nguyễn Thái Luyện. Bởi, đây là hành vi đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng. Hành vi vi phạm của đối tượng Nguyễn Thái Luyện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về: cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, qui định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo Sở TT-TT tỉnh BR-VT, nếu sau 3 lần Sở gửi giấy mời, ông Luyện không đến làm việc, Sở sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, mức phạt có thể từ 10-20 triệu đồng.