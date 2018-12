CIMB đẩy mạnh phát triển ngân hàng kỹ thuật tại Việt Nam

Cuối năm 2018, ngành ngân hàng, đặc biệt là mảng ngân hàng bán lẻ chứng kiến sự tăng trưởng vô cùng sôi động. Trong đó, các dịch vụ thanh toán trên nền tảng kỹ thuật số đã có sự phát triển vượt bậc.

Theo số liệu của Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), giá trị thanh toán qua các kênh điện tử đến hết quý III/2018 tăng mạnh so với cùng kỳ 2017, thanh toán qua Internet tăng 18,3% và thanh toán qua di động và ví điện tử tăng lần lượt là 126% và 161%.

Số lượng thanh toán qua các kênh Internet, di động và ví điện tử cũng ghi nhận tăng lần lượt là 33%, 30% và 28%. Cùng với đó, hiện đã có 78 ngân hàng làm dịch vụ thanh toán qua Internet, 41 ngân hàng có dịch vụ thanh toán qua di động. Hầu hết phát triển ứng dụng dành riêng cho Mobile Baking.

Chia sẻ về lý do ra mắt ứng dụng OCTO by CIMB trong buổi lễ khai trương chi nhánh tại TP HCM, ông Thomson Fam Siew Kat – CEO Ngân hàng CIMB Việt Nam nói: “Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ với hơn 90 triệu người, và họ am hiểu về công nghệ di động. Đấy chính là lý do chúng tôi cho ra mắt ứng dụng OCTO.

“Chúng tôi tin rằng trong thời đại này, ứng dụng di động là cách tốt nhất để tiếp cận đến dân số trẻ - những người am hiểu và thường xuyên sử dụng công nghệ di động. Điều này giúp ngân hàng tăng gấp đôi độ phủ sóng đến mọi người. Người sử dụng dịch vụ sẽ không cần phải đến trực tiếp ngân hàng để mở tài khoản. Ứng dụng sẽ đem đến sự tiện lợi, trải nghiệm tốt và đặc biệt là sự an toàn cho người sử dụng”.

Ông Tengku Dato’ Sri Zafrul Aziz – CEO Tập đoàn CIMB cũng chia sẻ thêm “Ngân hàng kỹ thuật số đang là xu thế tất yếu trong thời đại công nghệ tiên tiến hiện nay, giúp các ngân hàng giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) từ 50% xuống còn từ 20% đến 30%. Do vậy, CIMB xác định việc phát triển ngân hàng kỹ thuật số là chiến lược trọng điểm của ngân hàng tại Đông Nam Á và Việt Nam chính là thị trường thử nghiệm đầu tiên”.

CEO Tập đoàn CIMB phát biểu tại buổi lễ khai trương.

Hiện tại, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số OCTO sẽ được miễn phí giao dịch chuyển tiền trên toàn Việt Nam, bao gồm miễn phí chuyển tiền nhanh 24/7, Rút tiền mặt không mất phí tại hơn 17,000 VISA ATM toàn quốc, Nạp tiền điện thoại, Thanh toán hóa đơn…

Hơn nữa, OCTO sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc làm chủ tài chính và quản lý tài khoản hiệu quả với các tính năng như Gửi tiết kiệm lãi suất cao, Rút vốn linh hoạt, Quản lý thẻ ngay trên ứng dụng điện thoại thông minh, Chuyển tiền qua số điện thoại nhanh chóng, Cơ chế bảo mật thông tin tối đa.

Công nghệ tạo nên sự khác biệt

OCTO by CIMB cũng là một ứng dụng Mobile Banking tương tự như các ứng dụng của những ngân hàng khác. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Ngân hàng CIMB Việt Nam nói rằng một ứng dụng tốt phải đảm bảo được tính an toàn, bảo mật và công nghệ.

Ông Thomson Fam Siew Kat - Giám đốc điều hành Ngân hàng CIMB Việt Nam.

“CIMB xác định chiến lược phát triển ngân hàng kỹ thuật số hoàn chỉnh với cấu trúc được định hình ngay từ lõi ngân hàng (corebanking). Về công nghệ, chúng tôi sẽ đi theo hướng phát triển mở (open API). Hiện nay, nhiều ứng dụng ngân hàng tuy phát triển về người dùng nhưng bản chất vẫn đi theo hướng ngân hàng truyền thống. Với CIMB, chúng tôi sẽ đầu tư phát triển công nghệ tự động hóa (AI) và định hướng phát triển theo “digital to the core” (số hóa tới tận lõi), giúp người dùng không cần phải đến ngân hàng mà vẫn trải nghiệm được tất cả các dịch vụ của CIMB. Việc này đòi hỏi đầu tư công nghệ nhưng dĩ nhiên vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cũng như chất lượng của ngành”, ông Thomson Fam Siew Kat nói thêm.

Về lợi thế của ngân hàng kỹ thuật số hoàn chỉnh, ông Tengku Dato’ Sri Zafrul Aziz nói rằng ngân hàng là nơi có dữ liệu nhiều và quý giá nhất. Nhưng các ngân hàng truyền thống có thể chưa rõ cách dùng dữ liệu thế nào để hiệu quả và hệ thống nội bộ nhiều khi không liên thông nên khó nhìn và đánh giá người dùng được trên diện rộng. Ngoài ra, những dữ liệu đó ở dạng thô, cần phải cấu trúc lại nên đòi hỏi công nghệ và thời gian.

Một số ngân hàng trước đây thường phát triển sản phẩm, đưa tới người dùng mà chưa sâu sát trải nghiệm của họ. Fintech hiện cải thiện được điều này. Do đó, các ngân hàng cũng phải thay đổi và hội nhập và hợp tác với họ.

“Ngành ngân hàng vốn có nhiều kinh nghiệm về quản lý rủi ro. Chúng tôi không dùng các phương thức như yêu cầu chứng minh thu nhập. CIMB đang làm việc với một FinTech để tạo ra cách thức cho vay mới, ví dụ cho vay dựa trên các thông tin tra soát về hành vi dùng điện thoại, dùng mạng xã hội, dùng dịch vụ viễn thông của người dùng...” - CEO Tập đoàn CIMB nêu ví dụ.