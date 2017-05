CJ đã mua xong 71,6% Cầu Tre, đổi tên thành CJ Cầu Tre

Đáng chú ý là, Công ty này đã chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre, đồng thời điều chỉnh bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh như chế biến rau quả, sản xuất các loại bánh từ bột và thức ăn chế biến sẵn…

Dự án nhà máy chế biến thực phẩm mới tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) cũng được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng. Nguồn vốn này được huy động từ việc chuyển quyền sử dụng khu đất hiện hữu của doanh nghiệp tại quận Tân Phú, vay vốn ngân hàng VietinBank, vay ưu đãi theo chương trình kích cầu đầu tư của UBND TP HCM và cổ đông CJ Cheiljedang Corporation.

Theo bà Trương Thị Hoà Bình, Tổng giám đốc công ty CJ Cầu Tre, đây là những thay đổi mang tính bước ngoặt, dựa trên tình hình thực tế về cơ cấu nhân sự quản lý chủ chốt và chiến lược kinh doanh khi công ty thực phẩm Hàn Quốc nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 71,6%.

Trước đó, CJ Cheiljedang Corporation đã nhận chuyển nhượng toàn bộ 47,33% cổ phần từ 3 cổ đông lớn của Cầu Tre. Doanh nghiệp này tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu lên 51,6% vào cuối tháng 3 năm nay, sau đó chi thêm 187 tỷ đồng mua cổ phần của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) để nắm giữ tỷ lệ 71,6% như hiện tại.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của công ty cho thấy, doanh thu thuần đạt 780 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 tỷ, giảm hơn 72% so với năm trước và chỉ hoàn thành phân nửa kế hoạch đề ra. Nếu không tính thu nhập từ cho thuê mặt bằng, thanh lý tài sản thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính giảm gần 13 tỷ đồng so với năm trước do doanh số mảng thực phẩm đông lạnh xuất khẩu sụt giảm đáng kể.

Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre tiền thân là Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, được xây dựng từ năm 1982 và hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến nguyên liệu thủy hải sản và nông sản. Sản phẩm của công ty đang được tiêu thụ trên toàn quốc thông qua các hệ thống siêu thị, đại lý phân phối và xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Mỹ…

Theo An Bình

VietnamFinance