Clip người phụ nữ bị thu giữ từng quả cam: Trưởng công an phường thông tin chính thức

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhanh chóng đoạn clip ghi lại cảnh công an cùng một số dân phòng tịch thu tài sản của một chị bán hàng rong ở phố Lê Văn Linh (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đưa lên xe tải.

Theo nội dung trong clip, khoảng 10h ngày 24/2, một tổ Công an phường Hàng Mã đi ô tô tuần tra đã bắt gặp một người phụ nữ dắt xe đạp bán cam rong trên phố Lê Văn Linh.

3 người đàn ông trong trang phục dân phòng thu giữ cam của người bán hàng rong vi phạm trên đường. Trong clip có cảnh, người mặc áo dân phòng nhặt từng quả cam bỏ vào bao tải, trong khi người bán cam liên tục kêu “cho em xin các bác”, “các bác để cam lên xe rồi em đi về phường”…

Sau khi nhặt cam xong, các cán bộ của tổ này lên thùng xe tải rồi rời đi.

Trao đổi với PV vào sáng 25/2, ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng Công an phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đã nhận được báo cáo của các cán bộ công an về sự việc liên quan đến đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ông Hải, đoạn clip chỉ ghi lại được phần sau của sự việc và nếu chỉ xem đoạn clip được tung lên mạng xã hội thì rất phản cảm.

Trưởng Công an phường Hàng Mã thông tin cụ thể: Vào sáng hôm qua (24/2), người phụ nữ trong đoạn clip có hành vi bán hàng rong trên phố Lý Nam Đế. Khi đội tuần tra nhắc nhở, yêu cầu về phường làm việc, chị này thấy có công an thì chạy rồi dắt xe sang tuyến phố khác để bán.

Sau đó, đội tuần tra lại gặp chị này tiếp tục đẩy xe hàng bán rong ở phố Lê Văn Linh và để xử lý, đội đã tiến hành thu một số tài sản để yêu cầu người phụ nữ lên công an phường lập biên bản xử phạt.

"Ngay trong chiều 24/2, người phụ nữ này đã lên trụ sở Công an phường Hàng Mã đóng phạt theo yêu cầu. Với lỗi bán hàng rong, số tiền phạt là 150.000 đồng", ông Hải nói.

Ông Vũ Mạnh Hải khẳng định, ngay sau khi đóng phạt, toàn bộ số cam bị đội tuần tra thu giữ đã được trao công an phường trả lại cho người phụ nữ này.

Công an phường cũng yêu cầu người phụ nữ trên không được có hành vi tái phạm việc bán hàng rong trên các phố.

Lãnh đạo Công an phường Hàng Mã chia sẻ thêm, trong sự việc này, đội tuần tra xử lý có phần quyết liệt với mục đích thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên để đảm bảo an ninh, an toàn, mỹ quan cho sự kiện ngoại giao quan trọng sắp tới.

Tuy nhiên, người quay đoạn clip này và chia sẻ lên đã không quay cụ thể, rõ ràng mà chỉ đưa một phần sự việc nhằm mục đích không tốt, khiến cho nhiều người hiểu nhầm.