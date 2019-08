CMC Group báo lãi ròng quý 1 giảm một nửa cùng kỳ, cổ phiếu tăng giá gấp đôi

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Group - CMG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019 (giai đoạn từ 01/04/2019 – 30/06/2019) với kết quả doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Theo đó, quý 1/2019, doanh thu thuần của CMC Group đạt gần 1.107 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lãi gộp cũng tăng lên mức 17,2%, đáng kể so với mức xấp xỉ 16% của quý 1/2018.

Doanh thu tài chính tăng mạnh 139% so với quý 1/2018, đạt 8,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính theo đó cũng tăng mạnh 83%, lên mức hơn 20 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm tới 97%. Các khoản chi phí phát sinh khác cũng tăng đáng kể, kết quả CMC Group lãi ròng 21,5 tỷ đồng trong quý 1/2019, giảm 1 nửa so với quý 1/2018. Công ty cho biết, việc lợi nhuận giảm là do trong cùng kỳ năm trước CMC Group có một phần lợi nhuận từ một số hoạt động thương mại hàng hóa. Năm 2019, Công ty tập trung đầu tư vào các lĩnh vực cốt lõi là giải pháp công nghệ, viễn thông, kinh doanh quốc tế và không có chiến lược mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh phân phối thương mại.

Năm 2019, CMC Group đặt kế hoạch doanh thu 6.188 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 313 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 11%.

Tính đến thời điểm 30/06/2019, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CMC Group vào khoảng 471 tỷ đồng và 681 tỷ đồng, tăng khoảng 14% và 16% so với thời điểm 31/03/2019.

Trên thị trường chứng khoán, CMG là một trong những cổ phiếu có biến động tích cực từ thời điểm đầu năm tới nay. Kết thúc phiên giao dịch 6/8, thị giá CMG đạt 36.950 đồng/cp, tương ứng mức tăng trưởng 97% so với thời điểm đầu tháng 12/2018.