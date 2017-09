Cổ đông Thái Lan bất ngờ công bố kế hoạch thoái vốn khỏi Nhựa Tiền Phong sau hơn 5 năm đầu tư

The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co,. Ltd vừa ra thông báo sẽ bán toàn bộ 21,27 triệu cổ phiếu Nhựa Tiền Phong (NTP), tương ứng tỷ lệ 23,84%.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 25/9 đến 20/10/2017 qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Được biết, Nawaplastic đã mua 9,82 triệu cổ phiếu NTP vào tháng 3/2012 với giá trị khoảng 463 tỷ đồng. Cùng thời điểm đó, Nawaplastic cũng mua vào hơn 7 triệu cổ phiếu Nhựa Bình Minh (BMP) với giá trị khoảng 352 tỷ đồng.

Một năm sau đó, Nawaplastic tiếp tục chi thêm 24 tỷ đồng để mua hơ 500 nghìn cổ phiếu NTP. Từ đó tới nay, Nawaplastic giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại Nhựa Tiền Phong nhưng số lượng cổ phiếu đã lên tới hơn 21 triệu do nhiều lần chia thưởng.

Tính theo mức giá hiện nay, khoản đầu tư của Nawaplastic vào Nhựa Tiền Phong có giá trị lên tới 1.468 tỷ đồng, gấp 3 lần giá vốn ban đầu. Ngoài ra, Nawaplastic còn nhận về 173 tỷ đồng cổ tức trong suốt 5 năm đầu tư vào Nhựa Tiền Phong.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu NTP

Trong nhiều năm qua, Nawaplastic liên tục đánh tiếng sẽ gia tăng sở hữu cổ phần tại Nhựa Bình Minh và Nhựa Tiền Phong khi SCIC thoái vốn. Do đó, việc Nawaplastic đăng ký thoái vốn tại Nhựa Tiền Phong có thể coi là động thái khá bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh Nhựa Tiền Phong đã thông qua chủ trương nới room cho khối ngoại tại ĐHCĐ năm 2017.

Theo tìm hiểu, Nawaplastic là công ty chuyên sản xuất và phân phối ống nhựa PVC, do Thai Plastic and Chemicals PCL (TPC) nắm 100% cổ phần. TPC hiện đang nắm 50% thị phần tại thị trường nhựa Thái Lan và đang sở hữu nhiều công ty ngành nhựa khác của Việt Nam như Chemteck Co (Sản xuất polyethylene XLPE - TPC nắm 100% vốn cổ phần); Viet-Thai Plastchem (Sản xuất nhựa, bao bì - TPC nắm 72,49% vốn cổ phần); TPC Vina Plastic and Chemicals (Sản xuất nhựa PVC - TPC nắm 70% vốn cổ phần).

Cổ đông lớn nhất của TPC là Tập đoàn Siam Cement (SCG) với sở hữu hơn 90% cổ phần. Đây là tập đoàn đã tiến hành một loạt các vụ M&A có giá trị lớn trong thời gian gần đây trong các lĩnh vực: Xi măng (Xi măng Bửu Sơn), Gạch men (Prime Group), Bao bì (Alcamax Packaging).

Chi tiết thông báo