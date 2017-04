Cổ đông Vietcombank bức xúc vì ngân hàng chi quá nhiều cho quỹ phúc lợi khen thưởng

Tại đại hội cổ đông của Ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 28/4 vừa qua, cổ đông đã chất vấn lãnh đạo ngân hàng rằng trong kế hoạch chia lợi nhuận năm 2016 có một con số bất thường là chia quỹ khen thưởng phúc lợi có tỷ lệ chia hơn 20% so với tổng lợi nhuận đạt được. Đây là mức chia rất cao so với thị trường bởi các ngân hàng chỉ khoảng 15%. Vietcombank so với lượng tiền chia cổ tức cho cổ đông thì bằng tới 50%, số này rất cao, đề nghị ngân hàng giải thích và cân nhắc giảm xuống.

Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lơi của Vietcombank bằng một nửa so với tổng số tiền trả cổ tức

Đại diện Vietcombank, bà Kế toán trưởng Phùng Thị Hải Yến trả lời rằng phương án phân phối lợi nhuận như mọi năm có phần trích quỹ phúc lợi khen thưởng theo quy định.

Vietcombank đã trích lập dựa trên cơ sở. Thứ nhất là trích theo 25% quỹ lương của ngân hàng năm 2016. Quỹ lương được thực hiện trên đơn giá tiền lương đã được kế toán NHNN phê duyệt, tính ra tổng cộng 4.767 tỷ đồng, thì 25% quỹ lương là 1.176 tỷ.

Thứ hai là, năm 2016 có nội dung mới là nghị định 53 của Chính phủ về quy định tiền lương cho các tổ chức, công ty cổ phần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn và thông tư số 28 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã cho phép các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế vượt mức đã được cổ đông phê duyệt thì được trích lập thêm tối đa không quá 20% lợi nhuận vượt kế hoạch. Năm qua Vietcombank lợi nhuận đã vượt 25% so với năm 2016 và vượt hơn 1.000 tỷ so với ĐHCĐ đề ra, và mức 20% của phần lợi nhuận vượt là 230 tỷ, như vậy tổng mức trích là hơn 1.400 tỷ.

Và bà kế toán trưởng khẳng định rằng cổ đông thấy con số đó cao nhưng ngân hàng đã trích lập đúng theo quy định của pháp luật.

Ngoài mức trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng lớn thì Vietcombank là ngân hàng có mức lương cao nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần nội địa hiện nay, tới hơn 25 triệu đồng/người/tháng trong năm vừa rồi, gấp đôi so với lương của những ngân hàng nhỏ.

Tùng Lâm

Theo Trí thức trẻ