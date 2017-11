Có gì trong bảo tàng Louvre phiên bản 'dưới biển' ở Abu Dhabi?

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi do kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel thiết kế với không gian trưng bày rộng 9.200m2. Một nền móng tạm thời được xây dựng dưới biển từ năm 2009 cho công trình này, trong đó sử dụng hơn 4.000 ống thép và bêtông cốt sắt. Công trình này được dự kiến ra mắt từ năm 2012, tuy nhiên vì nhiều lý do, thời hạn đã bị hoãn lại cho đến khi họ thu thập được hơn 600 tác phẩm nghệ thuật để trưng bày tại đây. Trong số đó, có 300 tác phẩm được mượn từ các viện bảo tàng Pháp, mang rất nhiều ý nghĩa và giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội… Vào ngày 11/11 tới đây, bảo tàng sẽ chính thức mở cửa đón khách và cũng chính thức được chiêm ngưỡng số hiếm những tác phẩm chưa từng được công bố trước đây.

2008 – 2009 là khoảng thời gian kinh tế toàn cầu suy thoái, cũng chính là thời điểm việc thu mua những tác phẩm nghệ thuật dễ dàng nhất vì sự mất giá của thị trường. Trong số những tác phẩm được mong đợi tại bảo tàng Louvre Abu Dhabi, có thể rất nhiều thể loại – thời đại mà người xem có thể lựa chọn giữa 23 gian trưng bày.

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi phát sáng trong đêm.

Những tác phẩm giá trị như bức họa cao 1m tên Blue, Red, Yellow, and Black của họa sĩ người Hà Lan Piet Mondrian được mua lại hồi năm 2009 (một bức ảnh tương tự nhưng nhỏ hơn đã từng được bán với giá 50.6 triệu USD vào năm 2015 tại Christie New York). Tương tự, bức tranh của Nhà trưng bày Gustave Caillebotte, Game of Bezique, được vẽ năm 1880, cũng được bảo tàng mua vào năm 2009, cũng như The Gypsy của Eduoard Manet, được vẽ giữa 1862 và 1867. Một năm sau đó, bảo tàng đã tạo ra một cú nổ khi mua tác phẩm của Children's Wrestling của Paul Gauguin từ năm 1888 (còn được gọi là Breton Boys Wrestling). Năm 2012, bức tranh khác của Gauguin cũng theo trường pháp Breton, Petit Breton A L'Oie, được vẽ năm 1889, đã được bán với giá 10 triệu USD tại Sotheby's New York.

Kho báu thật của Bảo tàng Louvre Abu Dhabi nằm ở những tác phẩm có lịch sử lâu năm và bảo tàng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và mua lại trên khắp thế giới. Trong số đó, có một bức tượng Phật tuyệt đẹp từ Bắc Trung Quốc, được chạm khắc bằng đá cẩm thạch trắng vào giữa thế kỷ thứ 6, và một chiếc vòng bằng vàng trang trí bởi chi tiết đầu sư tử, được chế tạo từ Azerbaijan ở Iran vào thế kỷ XII - 7 trước Công nguyên.

Các phòng trưng bày đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian và theo chủ đề, ví dụ như trong căn phòng "Great Vestibule" của viện bảo tàng, du khách được giới thiệu đến các nghi thức về thai sản và lễ tang, trong khi một phòng dành cho "các tôn giáo phổ quát" du khách được chiêm ngưỡng một bộ kinh thánh Gothic, một lá từ tuyệt đẹp c. Quaran xanh thế kỷ 9 và Torah.

Một số tác phẩm trưng bày ở bảo tàng.

Hộp thập giác,một tác phẩm đến từ châu Á, thế kỷ 8 sau Công nguyên.

Bình ngọc trai từ Ấn Độ, năm 1640.

Vòng tay có hình sư tử, thế kỷ 8 trước Công nguyên.

Bức họa The Subjugated Reader của tác giả René Magritte, 1928.

Trò chơi Bezique, tác giả Gustave Caillebotte, 1880.

Chân dung tự họa của Vincent Van Gogh mượn từ bảo tàng Musée d'Orsay, 1887.

Chân dung, bức họa của La Belle Ferronnière của Leonardo da Vinci, 1495- 1499.

Nằm trong khuôn viên bảo tàng Louvre Abu Dhabi, du khách còn có thể ăn uống, xem phim và uống cà phê thư giãn. Các cuộc triển lãm sẽ được thay đổi mỗi 3 tháng/lần để thu hút sự chú ý cũng như công bố thêm nhiều tác phẩm có giá trị mới mà bảo tàng thu thập được. Trong buổi khai mạc, du khách sẽ được chứng kiến một nước Pháp thế kỷ 18 với các tác phẩm của Manet, Monet, Matisse và Leonardo da Vinci.

Tất cả những điều này, bao gồm hàng tỷ USD để xây dựng bảo tàng và thu mua lại các tác phẩm nghệ thuật chính là một nỗ lực kéo dài 25 năm của các thành phố trên toàn cầu để tái tạo lại "hiệu ứng Bilbao". Đó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả tác động phục hồi của Bảo tàng Guggenheim nổi tiếng của Frank Gehenheim ở Bilbao, và đó là một tiền đề (và lời hứa) đã được chứng minh là quyến rũ cho các chính phủ lớn và nhỏ. Đối với bảo tàng Louvre Abu Dhabi, cho dù nó có tác động thế nào thì trước mắt chúng ta cũng đã có một bảo tàng mới, với lối kiến trúc độc đáo (như thường thấy ở Abu Dhabi) và những tác phẩm nghệ thuật giá trị có 1-0-2.