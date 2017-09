Có gì trong chiếc quần jean hoàn hảo trị giá tới gần 2.000 USD?

Ban đầu quần jean được sản xuất cho dân chăn bò, những người thu nhập thấp nhưng giờ đây thậm chí có những chiếc quần jean trị giá lên tới 2000 USD. Sự hoàn hảo thường bắt nguồn từ những gì tự nhiên nhất, một vết xước một lỗ thủng nhỏ trên bề mặt vải hóa ra lại là minh chứng cho thấy đây là loại vải chất lượng cao được sản xuất trên những máy dệt truyền thống.

Liệu với 1.900 USD bạn có thể mua được bao nhiêu chiếc quần jean? 44 chiếc Wranglers, hay 4 hoặc 5 chiếc quần denim thô từ hãng Pure Blue Japan, Samurai hay sản phẩm từ bất cứ một thương hiệu nổi tiếng nào được ca ngợi trên Reddit

Nếu bạn có niềm tin rằng những đồng tiền sẽ giúp hoàn thiện vẻ ngoài của mình, đừng ngại ngần hãy tới với Manhattan's 3x1- nơi nổi tiếng toàn thế giới về dịch vụ may đo sản phẩm denim dành riêng cho giới đại gia. Mặc dù thuật ngữ “sản phẩm may đo” đang được sử dụng một cách tràn lan khiến cho nhiều người không còn đánh giá cao những sản phẩm may đo nữa, nhưng tới với SoHo bạn sẽ hiểu rõ đẳng cấp thật sự của sản phẩm may đo nằm ở đâu.

Ông Scott Morrison, nhà sáng lập 3x1 chia sẻ: “Những sản phẩm may đo là một phần không thể thiếu với những người có hình thể khá đặc biệt hoặc những người biết chính xác mình cần gì ở trong đầu”.

"Cơ duyên đưa đẩy tôi tới với 3x1. Vô tình có một lần tôi nhìn thấy chiếc quần jean gần giống với chiếc tôi đang mặc được treo trong cửa hàng 3x1. Nó được mài nhẹ và làm rỗ kiểu tổ ong có màu mờ nhẹ giống loại quần được sản xuất trên dây chuyền với loại vải không qua bước giặt trước. Chiếc quần của tôi đã cũ và sờn nhiều nên tôi quyết định đã tới lúc nó cần phải 'nghỉ hưu'".

Scott Morrison đã hỏi tôi: “Bạn muốn gì ở một chiếc quần jean?”.

Tôi đáp lại tôi muốn tìm một chiếc quần tương tự cái tôi đang mặc nhưng chất lượng tốt hơn. “Tôi muốn gấu quần được bo lại, nhưng phần trên thì phải rộng rãi hơn”. Sau đó chúng tôi thảo luận kỹ hơn về từng điểm trên chiếc quần như việc chiếc quần sẽ có mấy túi và túi sau thì sẽ thiết kế ra sao.

Đẳng cấp tới từ chất liệu, sự vượt trội cả về công nghệ nhuộm màu lẫn cân nặng của vải vóc

Scott Morrison có thể được ví như ông hoàng denim thế giới. Cửa hàng 3x1 sở hữu nguồn cung hơn 800 loại vải denim khác nhau, đủ khả năng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của khách hàng.

Với một đơn đặt hàng đơn giản như của tôi, mọi thứ bắt đầu cũng khá dễ dàng. Vấn đề đầu tiên tôi cần quyết định chính là đâu là loại màu jean mà tôi yêu thích. Scott Morrison giải thích: “Nếu bạn muốn chiếc quần của mình có vẻ “Mỹ” như những năm 20, 30, 40, 50 của thập kỷ trước, bạn nên chọn loại denim đỏ. Ngược lại, loại vải denim xanh thường mang hơi hướng truyền thống Nhật Bản. Tuy nhiên, dù bạn lựa chọn loại vải nào thì qua thời gian, sắc thái của chúng cũng sẽ dần hiện rõ hơn”.

Sau khoảng 5 phút xem xét, tôi quyết định lựa chọn loại vải denim Kaihara nặng khoảng 400gr màu đỏ selvage. Đây là loại vải được nhuộm từ màu chàm tự nhiên do vậy giá của nó sẽ đắt hơn 125 USD so với các loại vải được nhuộm bằng thuốc hóa học thông thường.

Cảm giác tuyệt vời khi mặc chiếc quần Jean mà tôi chưa bao giờ biết tới

Thời gian để may một chiếc quần jean thường mất khoảng 3 hoặc 4 tuần, nhưng trong trường hợp cần gấp như của tôi họ có thể xong trong khoảng 2 tuần. Xỏ chân vào chiếc quần jean được may đo riêng, làm trên loại vải đặc biệt tốt khiến cho nó trở thành một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời tôi.

Mọi chi tiết trên chiếc quần dường như được làm ra chỉ để cho tôi dùng, nó vừa vặn tới mọi đường nét của tôi, nó khiến tôi có cảm giác thân thuộc như thể tôi đã mặc nó hàng nghìn lần.

Sự hoàn hảo bắt nguồn từ những gì tự nhiên nhất

Có một lỗ thủng nho nhỏ ở bề mặt vải phía trên đầu gối của chiếc quần. Đây là một vấn đề thường phát sinh khi những tấm vải thô bị kéo ra khỏi máy dệt và nó cũng là minh chứng cho thấy tấm vải đã được dệt bởi những máy dệt chất lượng cao theo phương thức truyền thống. Ngoài ra, Scott Morrison cũng đã thuyết phục tôi bỏ đi yêu cầu sử dụng đinh tán trên chiếc quần jean bởi nó sẽ làm cho trang phục của tôi kém trang nhã và tinh tế.

Không như những sản phẩm được may đo khác, một khi bạn đã thử dùng thử mặc một chiếc quần jean được dành riêng cho mình bạn sẽ mau chóng bị nghiện và cuối cùng bạn nhận ra việc chi 1.900 USD cho một chiếc quần jean đã trở thành một thói quen không thể từ bỏ.