Cơ hội chiết khấu 3% cho 180 khách hàng checkin dự án Saigon Intela

Tiềm năng tăng giá “nhảy vọt”

Những năm gần đây, khu Nam Sài Gòn được giới chuyên môn đánh giá là khu vực chiếm nguồn cung căn hộ lớn trên thị trường BĐS, đồng thời, cũng là nơi thu hút đông đảo khách hàng ở thực. Theo nhận định của các chuyên gia, có nhiều lý do để ngày càng nhiều khách hàng chọn khu Nam làm nơi an cư lập nghiệp. Hai trong số đó là mức giá hợp lý và hạ tầng giao thông đã và đang phát triển đồng bộ.

Từ đầu năm 2018, TP.HCM đồng loạt triển khai xây dựng nhiều tuyến đường trọng điểm kết nối Nam Sài Gòn với khu vực lân cận. Nổi bật là cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 2 với quận 7, đường trục Bắc - Nam đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến khu công nghiệp Hiệp Phước, tuyến metro số 4A, metro số 5, monorail số 2, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ 2, cầu Bình Tiên, đường Vành đai trong đoạn từ quốc lộ 1 đến Nguyễn Văn Linh... giúp kết nối thuận lợi cho khu Nam Sài Gòn đến trung tâm thành phố và khu vực lân cận.

Khách hàng tham quan mô hình dự án Saigon Intela trong buổi Lễ công bố.

Phân tích thị trường BĐS khu Nam Sài Gòn, nhiều chuyên gia cho rằng, trước đây khu Nam chưa được đầu tư đúng mức, nay hưởng lợi từ chính sách phát triển hạ tầng nên khu vực này trở nên có sức hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đặc biệt, những hạng mục hạ tầng giao thông, sau khi hoàn thiện sẽ là cơ sở cho thị trường BĐS khu Nam xác lập lại mặt bằng giá mới, chắc chắn khác xa so với hiện tại. Hiện nay giá bán căn hộ khu Nam còn rất thấp so với khu vực khác, chỉ từ 26 - 30 triệu đồng/m2. Trong khi đó khu Đông phải từ 35 - 60 triệu/m2.

Điều này cho thấy, thị trường căn hộ khu Nam đang chiếm một ưu thế rất lớn trên thị trường BĐS, vừa có giá “mềm” vừa sở hữu tiềm tăng giá “nhảy vọt” trong tương lai.

Saigon Intela: Mua nhà tặng nhà

Nắm được xu thế đó, cuối năm 2018, nhiều tập đoàn BĐS tiếp tục làm nóng thị trường khu Nam Sài Gòn bằng hàng loạt dự án trình làng. Trong đó nổi trội nhất là dự án khu căn hộ thông minh ven sông Saigon Intela với giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn hộ.

Chủ đầu tư tiết lộ trong đợt mở bán này, Saigon Intela còn có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng như: Tặng gói bảo hiểm mọi rủi ro tài sản thời hạn 5 năm (tính từ ngày bàn giao căn hộ) cho tất cả khách hàng giao dịch thành công; Chiết khấu 3% trên giá trị bán căn hộ cho khách hàng ký hợp đồng mua bán căn hộ và thanh toán 30% giá trị của hợp đồng; Rút thăm may mắn tặng trọn bộ gói nội thất thông minh cho khách hàng may mắn (30 suất); Đặc biệt là chương trình rút thăm may mắn “Mua nhà được thêm nhà” với giải thưởng căn hộ trị giá 1,1 tỉ đồng. Mỗi khách hàng giao dịch thành công sẽ được nhận một lá thăm may mắn. Dự kiến sau khi giao dịch thành công 1000 căn hộ, chủ đầu tư sẽ tiến hành chương trình rút thăm may mắn trong sự kiện tri ân đặc biệt dành cho khách hàng.

Hình ảnh thực tế tại dự án.

Toạ lạc ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu căn hộ thông minh ven sông Saigon Intela được đánh giá là sở hữu vị trí đắc địa nhất khu vực. Từ dự án, cư dân chỉ mất 10 - 20 phút di chuyển vào trung tâm thành phố và các quận 4, 5, 7, 8 thông qua các tuyến đường Nguyễn Văn Linh – Võ Văn Kiệt và kết nối với Đồng bằng sông Cửu Long qua tuyến QL50. Trong tương lai, khi đường Vành đai, Metro thông suốt khoảng cách này sẽ càng được rút ngắn hơn. Saigon Intela còn có kết nối vùng hoàn hảo như: liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đại học RMIT, đại học Văn Hiến, đại học Kinh Tế, học viện Kỹ Thuật Mật Mã Quân Đội, trường học quốc tế, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Pháp…

Các công trình công cộng, tiện ích thiết yếu dành cho cư dân như nhà trẻ, siêu thị tiện lợi, hồ bơi tràn, khu vui chơi trẻ em, công viên cổ tích, khu thư giãn gia đình, gym, spa, nhà hàng café… được đáp ứng đầy đủ, đa dạng mà không cần phải đi đâu xa, đồng thời, chủ đầu tư cũng trang bị hệ thống an ninh khép kín, phòng cháy chữa cháy… bằng công nghệ thông minh mang lại cuộc sống bình yên nhất cho cư dân.

Dự án hiện có pháp lý hoàn thiện đã khởi công xây dựng vào đầu năm 2018, đến nay công trình hoàn thiện hơn 30% và dự kiến sẽ bàn giao căn hộ vào quý I/2020.