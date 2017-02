Cơ hội cho trái cam Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia

Theo thông tin đăng tải trên Thời báo Jakarta (The Jakarta Post) ngày 11/2/2017, hiện nay cam nhập khẩu từ nước ngoài vào Indonesia đã và đang chiếm ưu thế, tạo nhiều sức ép lên cam nội địa của nước này.

Loại cam được nhập vào Indonesia chủ yếu gồm cam/quýt từ Trung Quốc, cam Navel từ Úc, cam từ Ai Cập, Thổ Nhỹ Kỳ, Mỹ và cam Kinnow từ Pakistan

Nguyên nhân chính là do cam trong nước có chất lượng và hình thức kém hơn so với cam nhập khẩu (kém ngọt và vỏ xấu), ngoài ra cam nhập khẩu được bán với giá hết sức cạnh tranh, không đắt hơn nhiều so với cam nội địa (28.000 IDR/kg cam nhập so với 24.000 IDR/kg cam nội địa) cũng khiến các hộ nông dân tại Indonesia gặp nhiều bất lợi.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp Indonesia vẫn đang áp dụng một số rào cản kỹ thuật nhằm bảo vệ các doanh nghiệp trong nước như quy định cảng nhập khẩu và một số biện pháp nhằm cân đối cung cầu. Trong thời gian tới, dự kiến Bộ sẽ đưa ra chiến dịch kêu gọi người dân ủng hộ tiêu dùng hàng trong nước.

Theo đánh giá của Thương vụ, đây sẽ là cơ hội tiếp cận thị trường Indonesia cho các sản phẩm nông sản nói chung và cam Việt Nam nói riêng. Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp xuất khẩu cam trong nước nghiên cứu, tìm hiểu, mở rộng thị trường xuất khẩu sang Indonesia trong thời gian tới.

