Cơ hội mới cho bất động sản Bình Dương

Động lực phát triển mới

Hội nghị thẩm định Bộ Xây dựng đã bỏ phiếu nhất trí công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương sau 5 năm triển khai thực hiện các mục tiêu tổng quát trong chương trình phát triển đô thị. Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, Thủ Dầu Một có đến 37 tiêu chuẩn đã đạt và vượt điểm tối đa tiêu chuẩn theo quy định. Đây là điều mà các đô thị loại I khác cũng khó đạt được.

Những ngày này, người dân Bình Dương đang rất phấn khởi bởi việc thành phố Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại I sẽ tạo ra động lực rất lớn giúp tỉnh Bình Dương tăng tốc phát triển toàn diện. Dịp này, chính quyền tỉnh Bình Dương cũng đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về việc tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, thu hút doanh nghiệp đến làm ăn và nâng cao thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống của người dân…

Một tuyến đường của dự án Mega City đã trải nhựa và trồng cây xanh.

Đặc biệt, theo các chuyên gia, việc Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại I hứa hẹn sẽ tiếp thêm sức nóng cho thị trường bất động sản Bình Dương bởi sắp tới sẽ có thêm nhiều công trình giao thông, dịch vụ công cộng, hệ thống tiện ích được đầu tư, qua đó đẩy giá bất động sản lên mặt bằng mới.

Bởi thành phố Thủ Dầu Một được xác định là đô thị động lực của khu vực phía Bắc TPHCM, là một trọng điểm trong tam giác tăng trưởng TPHCM - Thủ Dầu Một - Vũng Tàu, đồng thời là mô hình phát triển đô thị tiêu biểu theo tiêu chí hiện đại, văn minh.

Hơn nữa, do nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nên giao thông đối ngoại của thành phố Thủ Dầu Một rất phát triển, thông qua các trục đường huyết mạch như quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, đường xuyên Á, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn – Nhơn Trạch… cũng như các tuyến đường sắt, đường thủy. Điều này mở ra cơ hội kết nối giao thương, lưu chuyển hàng hóa thông suốt cho người dân và các doanh nghiệp, phát triển thương mại – dịch vụ, thúc đẩy gia trị bất động sản tăng theo.

Thị trường BĐS đầy tiềm năng

Thực tế, không khí giao dịch trên thị trường bất động sản Bình Dương đã sôi động hẳn lên kể từ khi thông tin thành phố Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại I được công bố. Khảo sát cho thấy lượng khách hàng đổ về các sàn bất động sản mua đất đã tăng nhiều so với vài tháng trước. Ngoài Thủ Dầu Một, các khu vực giáp ranh như thị xã Bến Cát, Lái Thiêu... cũng bắt đầu ghi nhận những tín hiệu lạc quan.

Ông Tôn Thất Khiêm, Phó tổng giám đốc Truyền thông – Marketing Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh, cho biết mỗi ngày công ty đón cả trăm khách hàng đến tìm hiểu các dự án tại Bình Dương. Trong đó có cả khách hàng đến từ Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai…

Hàng trăm khách hàng tìm hiểu thông tin dự án Mega City vào cuối tuần.

Theo ông Khiêm, tỷ lệ giao dịch thành công của khách hàng khá cao và tập trung vào những dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý rõ ràng. Chẳng hạn, tại dự án Mega City (trung tâm thị xã Bến Cát), mỗi cuối tuần đón khoảng 250 khách đến tìm hiểu, giao dịch nhộn nhịp.

Được biết, Mega City có mức giá từ 465 triệu đồng/nền và giai đoạn 1 đã tiêu thụ được 1.400 nền. Hiện nay một số nhà đầu tư đã tranh thủ sang tay kiếm lời khá tốt.

Một dự án khác cũng thu hút nhiều khách hàng là College Town 3 nằm trên đường Vành đai 4, khu đô thị Mỹ Phước 4, cách thành phố Thủ Dầu Một khoảng 10 phút di chuyển. Với giá bán chỉ từ 550 triệu đồng/nền (diện tích 150m2), dù mới công bố ra thị trường khoảng một tuần nhưng đã có khoảng 100 khách hàng đặt chỗ mua.

Anh Lý Quang Hải (TPHCM) cho biết việc Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại I chắc chắn sẽ khiến giá bất động sản Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới, tương tự khi xây dựng thành phố mới Bình Dương. Do vậy, đầu tư vào thời điểm này vừa dễ tìm được dự án ưng ý vừa “chắc ăn” hơn.

“Các thị trường vùng ven TPHCM cũng có tiềm năng nhưng rủi ro rất lớn do nhiều dự án không đảm bảo pháp lý và chủ đầu tư thiếu uy tín. Do vậy, tôi và một số người bạn đã quyết định tìm về Bình Dương nắm bắt cơ hội mới an toàn hơn nhưng tiềm năng không thua kém”, anh Hải chia sẻ sau khi ký hợp đồng mua cả chục nền đất tại Mega City.