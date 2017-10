Cơ hội nào cho ngành dịch vụ phục vụ vận tải hàng hóa hàng không?

Nắm bắt được cơ hội này, năm 2007 Công ty CP Giao nhận Hàng không ALS ra đời (nay đổi tên thành công ty CP Logistics Hàng không) với các cổ đông sáng lập là Tổng công ty HKVN – Vietnam Airrlines, Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài –NCTS, Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tê- Interserco. ALS đã đặt nền móng cho ga hàng hóa ngoài sân bay đầu tiên tại Cảng cạn ICD Mỹ Đình, nơi hội đủ các yếu tố về thủ tục hải quan và các điều kiện kho bãi phù hợp với ngành hàng không.

Kể từ đó đến nay, liên tiếp 5 ga hàng không ngoài sân bay của ALS lần lượt đi vào khai thác phục vụ cho hàng Samsung, Foxconn và các mặt hàng công nghệ cao khác. Với khẩu hiệu “We bring airport here- Chúng tôi mang sân bay đến cho bạn”, ALS đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng là rút ngắn thời gian làm thủ tục hàng không, đảm bảo an toàn, an ninh trước, trong và sau khi lên máy bay.

Lợi ích thiết thực nhất là việc giảm ùn tắc tại cửa khẩu Nội Bài. Năm 2014, ALS đánh dấu một bước phát triển mới về hoàn thiện chuỗi sản phầm logistics hàng không từ nhà máy tới máy bay bằng việc đưa một nhà ga hàng hóa hiện đại nhất sân bay Nội Bài vào hoạt động.

Mới chỉ hoạt động tại sân bay trong vòng 3 năm, ALS đã chiếm lĩnh trên 40% thị phần phục vụ hàng hóa tại sân bay Nội Bài, chiếm trên 60% lượng hàng đi/đến Nội Bài qua việc phục vụ tại các Ga hàng hóa ngoài sân bay. Một trung tâm chuyển phát nhanh tập trung của ALS chính thức được cấp giấy chứng nhận vào năm 2015, hoàn toàn phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hải quan cho lĩnh vực chuyển phát nhanh của nhà nước.

Năm 2016, nhận thấy rằng các dịch vụ hàng không là cánh cửa rộng mở, mang lại các cơ hội mới cho việc phát triển hệ thống, ALS quyết định đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Sân bay- ASG. Không dừng lại ở đó, cũng năm 2016, nhìn thấy cơ hội mới trong lĩnh vực vận tải biển và khai thác các cảng cạn, nơi có thể kết nối với vận tải hàng không, ALS lại tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế - Interserco.

Cũng năm 2016, ALS thành lập thêm một liên doanh với Samsung là công ty ALSDS, nâng số lượng công ty thành viên và liên kết lên đến con số 10 đầy ấn tượng. Với rất nhiều mặt bằng thuộc sở hữu để làm các Ga hàng hóa hàng không và kho bãi, hệ thống điểm cung cấp dịch vụ của ALS đã vươn ra khắp Việt Nam. Chào mừng sinh nhật lần thứ 10, ALS khai trương chuổi cung ứng hàng lạnh đầu tiên của mình tại Bắc Ninh với công suất thiết kế 150 tấn/ ngày.

Chặng đường 10 năm qua, ALS đã phát triển thần tốc, trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phục vụ hàng hóa hàng không, là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có hệ thống Ga hàng hóa hàng không ngoài sân bay (Off – airport cargo terminal).

Phía trước còn rất nhiều cơ hội hấp dẫn và không kém phần chông gai, ALS đã có trong tay 5 dự án triển khai cho chiến lược của mình, bao gồm cả việc đi tiên phong trong vận tải đa phương thức có kết nối hàng không. Hy vọng rằng ALS sẽ luôn dẫn đầu trong việc tạo ra những sản phẩm sáng tạo, độc đáo cho ngành logistics hàng không tại Việt Nam và vươn ra tầm quốc tế.

