“Cò” lộng hành các phiên đấu giá đất

Cò can thiệp, dàn xếp hoạt động đấu giá để trục lợi

Mặc dù Luật Đấu giá quyền sử dụng đất quy định nghiêm ngặt về những hành vi bị cấm trong bán đấu giá tài sản song, thực tế tại Nghệ An xuất hiện tình trạng “om” hồ sơ, thông đồng, dìm giá trong các phiên đấu giá…

Công an huyện Nam Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” quy định tại Điều 218, Bộ luật Hình sự, các đối tượng này đã có hành vi thông đồng dìm giá trong phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn vào ngày 9-9-2018.

Cụ thể: Ngày 9-9-2018, Công an huyện Nam Đàn bắt quả tang Trần Ngọc Chung (25 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) và Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh) có hành vi thông đồng dàn xếp giá, sắp đặt “kịch bản” và nhận 97 triệu đồng từ chị Lê Thị K. (trú tại huyện Nam Đàn) để chị K. được đấu thắng lô đất số 40 với giá dừng lại ở vòng 2 là 198 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT huyện Nam Đàn tạm giữ Hoàng Kiều Vinh (36 tuổi, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) và khám xét chỗ ở của đối tượng phát hiện nhiều tài liệu liên quan.

Từ chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Hoàng Kiều Vinh đã có hành vi thông đồng dàn xếp giá, sắp đặt “kịch bản” cho lô đất số 18 để anh Đinh Văn L. (trú tại huyện Nam Đàn) đấu thắng vòng 2 với giá 315.050.000 đồng, qua đó đối tượng thu lợi bất chính 50 triệu đồng.

Các đối tượng tại Công an huyện Diễn Châu.





“Cò” gây rối an ninh trật tự

Ngày 30-1-2018, Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, khởi tố, bắt tạm giam 02 bị can.

Theo đó, vào ngày 23-12-2017, tại địa phận xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, do mâu thuẫn trong ăn chia tiền “cò” trong phiên đấu giá đất tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, hai nhóm đối tượng đã đi 3 xe ô tô dùng hung khí đánh nhau và đập phá.

Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án, triệu tập làm việc với 27 đối tượng liên quan, xác định được 14 đối tượng tham gia gây rối, tạm giữ 3 xe ô tô, thu giữ 32 hung khí các loại như: đao, kiếm, gậy..

Tại huyện Quỳnh Lưu, trong 2 ngày 21 và 22-7, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Sơn Hải. Phiên đấu giá thu hút 930 bộ hồ sơ với hơn 2.000 người tham gia, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo phiên đấu giá đất diễn ra an toàn, Công an huyện Quỳnh Lưu huy động 50 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng Ban Công an xã Sơn Hải tổ chức bảo vệ nhiều vòng.

Trong quá trình đấu giá, lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ 3 nhóm đối tượng mang hung khí đi dọc tuyến quốc lộ, xung quanh trụ sở UBND xã Sơn Hải. Tang vật thu giữ gồm 20 con dao mác, 15 con dao bầu, 2 kiếm, 8 tuýp sắt chế thành dao dài hơn 1 mét. Số vũ khí trên thuộc hai nhóm “cò” đất ở Quỳnh Lưu và TP Vinh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn trong các hoạt động đấu giá đất của nhóm “cò”. Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang củng cố hồ sơ để xử nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có việc quy định pháp luật chưa đồng bộ, sự phối hợp trong quá trình triển khai bán đấu giá của UBND cấp huyện, cấp xã với các tổ chức bán đấu giá tài sản chưa thực sự chặt chẽ, công tác chỉ đạo cũng chưa quyết liệt dẫn đến không phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nội quy trong phòng đấu giá đã được quy định cụ thể tại điều 16, QĐ 12/2018/QĐ-UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhưng một số hội đồng đấu giá đất thực hiện chưa nghiêm. Vẫn còn tình trạng người tham gia đi lại lộn xộn, trao đổi với cá nhân khác, đưa tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến cuộc đấu giá…

Mặt khác, quy định việc nộp đơn tham gia đấu giá không giới hạn về nơi cư trú dẫn đến có nhiều cá nhân, trong đó có cả các đối tượng đấu giá chuyên nghiệp tham gia đấu giá, tổ chức nhóm tham gia đấu giá, dùng các thủ đoạn tinh vi gây áp lực, đe dọa, thu tiền dìm giá mặc dù không có nhu cầu mua đất để trục lợi, thu nhập bất chính, gây bất bình trong nhân dân và mất trật tự xã hội, gây thất thu ngân sách.

Để ngăn chặn tình trạng nạn “cò” đất hoành hành, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn đề xuất các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản lắp đặt hệ thống camera an ninh trước khi tổ chức các cuộc đấu giá; yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho rằng có các hành vi vi phạm theo quy định điều 9 Luật Đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát các ổ nhóm có biểu hiện “cò” đất, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiên quyết áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với những đối tượng đủ điều kiện, nhất là các đối tượng hoạt động theo băng nhóm, ổ nhóm bảo kê, thông, dàn xếp kết quả đấu giá đất.