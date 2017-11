Có những dấu hiệu này thì hãy xem lại việc ăn rau của mình ngay lập tức

Giới trẻ hiện nay thường có xu hướng "thích ăn thịt, lười ăn rau", đồng nghĩa là cơ thể đang không được cung cấp đủ lượng chất xơ cần thiết. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ như tăng cân, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư... và nhiều bệnh khác kéo theo. Tuy nhiên, một số tác hại của việc lười ăn rau sẽ được biểu hiện trực tiếp trên cơ thể, phản ánh tình trạng sức khoẻ của bạn ở thời điểm hiện tại. Do đó, hãy cùng tìm hiểu các tác hại của việc lười ăn rau ngay sau đây nhé!

Cơ thể dễ bị bầm tím

Việc tiêu thụ quá ít vitamin C có thể gây bầm tím trên cơ thể nhiều hơn, đồng thời còn làm tăng nguy cơ chảy máu răng lợi và làm hệ miễn dịch bị giảm sút. Lúc này, hãy bổ sung ngay vào chế độ ăn uống của bạn các loại rau củ như cải xoăn, ớt đỏ, rau lá xanh đậm, bông cải xanh, cà chua... để củng cố lại lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể.

Thường xuyên mệt mỏi

Ngoài việc cung cấp vitamin C thì rau xanh còn chứa cả folate (vitamin B9) để giảm bớt căng thẳng và điều hoà lượng máu trong cơ thể bạn. Bạn có thể tìm thấy vitamin B9 từ những loại rau quả như đậu đen, đậu lăng, củ dền, măng tây, bơ... để bổ sung vào cơ thể thường xuyên hơn.

Hay quên

Nếu bạn thấy tình trạng "nhớ trước quên sau" đang xảy ra quá nhiều thì đó là lúc cơ thể phản ánh việc thiếu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu lutein. Lutein là một chất dinh dưỡng cần thiết trong tuổi dậy thì vì nó giúp tăng cường khả năng ghi nhớ và tập trung của não bộ. Hãy bổ sung các loại rau có chứa lutein như cà rốt, rau bina, đậu, ngô, bí đỏ... trong mỗi bữa ăn hàng ngày để thúc đẩy não bộ hoạt động tốt hơn.

Táo bón

Nếu bạn đi ngoài ít hơn ba lần một tuần, phân khô và cứng thì có thể là bạn đang bị táo bón do ăn quá ít rau nên cơ thể thiếu đi chất xơ cần thiết. Lúc này, hãy bổ sung thêm những loại rau quả như táo, cà rốt, bông cải xanh, ngũ cốc nguyên hạt... vào chế độ ăn uống. Khi đó, lượng chất xơ được bổ sung sẽ điều hoà cơ thể, giảm bớt triệu chứng táo bón, giúp phân mềm ra. Đồng thời, hãy kết hợp uống nhiều nước và tập thể dục thường xuyên nữa bạn nhé.

Tăng cân

Chất xơ khiến bạn nhanh no và no lâu hơn nhưng nếu không có cảm giác no sau khi ăn thì có thể bạn đang nạp thừa chất cho cơ thể. Hãy chỉ đặt mục tiêu đề ra là nạp vào cơ thể từ 25 - 35gr chất xơ cho mỗi ngày bằng cách ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất xơ như trái cây tươi, rau theo mùa, ngũ cốc nguyên hạt...

Trên đây là những tác hại của việc lười ăn rau mà bạn cần biết. Qua đó, hãy nhớ bổ sung lượng rau cần thiết vào chế độ ăn uống mỗi ngày để hạn chế các tác hại không đáng có của thói quen này!

