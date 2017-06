Cổ phiếu Everland (EVG) tăng trần trong ngày chào sàn HoSE

Hôm nay ngày 8/6/2017, 30 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Everland (Mã chứng khoán: EVG) đã chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở GDCK TP.HCM (HoSE) với giá tham chiếu 11.800 VND/cổ phiếu.

Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, cổ phiếu EVG tăng kịch trần lên 14.150 đồng với khối lượng khớp lệnh 2,7 triệu cổ phiếu.

Everland được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009 với chiến lược phát triển tập trung vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và bền vững, như bất động sản, xây dựng, khai khoáng, thương mại và dịch vụ.

Năm 2016, Everland đạt doanh thu thuần 349 tỷ đồng, tăng 52% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế 12,86 tỷ đồng, tăng 139% so với năm 2015. Tính đến hết năm 2016, tổng tài sản của Everland đạt 388,54 tỷ đồng, tăng 57% so với 2015, vốn chủ sở hữu đạt 323,29 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2015.

Về lĩnh vực bất động sản, năm 2016 Everland đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư giai đoạn 2 Dự án “Khu biệt thự, nhà vườn sinh thái Hiệp Thuận – Cẩm Đình” tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội do Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh làm chủ đầu tư, quy mô hợp tác đầu tư là 60ha. Everland cũng mua lại 40% cổ phần của CTCP Bất động sản An Việt, qua đó gián tiếp sở hữu Dự án “Khu du lịch văn hóa quan họ Cổ Mễ” tại Bắc Ninh với quy mô hơn 40ha.

Về lĩnh vực xây dựng, Everland đã trúng thầu cung cấp vật tư và thi công hoàn thiện dự án như: Văn phòng làm việc của Nhà máy điện tử Samsung (Thái Nguyên); Tòa nhà Lotte Center (Hà Nội); Trụ sở văn phòng Nhà xuất bản Sự Thật (Hà Nội); Nhà ga Quốc tế T2 Sân bay Nội Bài (Hà Nội); Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn - Bộ Quốc phòng (Hà Nội)...

Everland cũng là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối đá tự nhiên và các loại vật liệu xây dựng cao cấp.

Năm 2017, Everland đặt chỉ tiêu doanh thu thuần là 610 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48,2 tỷ đồng. Trong quý 1/2017, công ty đã đạt doanh thu 166,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,6 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Theo Trí thức trẻ