Cổ phiếu HII bật tăng mạnh sau Đại hội cổ đông bất thường

Phiên giao dịch ngày 27/9, cổ phiếu HII của An Phát – Yên Bái bật tăng gần 3% lên 16.800 đồng với lượng giao dịch đạt gần 137.000 cổ phiếu. Mức giá cao nhất trong ngày lên đến 17.200 đồng.

Cổ phiếu HII bật tăng mạnh ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/9 đã thông qua việc thay đổi tên giao dịch từ thành CTCP An Tiến Industries. Chia sẻ về việc thay đổi tên Công ty, ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HII cho biết: "HII là Công ty thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings, việc HII thay đổi tên giao dịch nhằm để thực hiện đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Tập đoàn cũng như mở ra cho HII những bước phát triển mới trong hoạt động của mình".

Năm 2018, HII đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 130 tỷ đồng, những tháng cuối năm 2018, HII đang gia tăng sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nhằm đạt được mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đồng thời đại hội cũng chấp thuận đơn xin từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT là ông Lê Đức Tứ, ông Lê Mạnh Hùng và bà Đặng Thị Quỳnh Phương. Thay thế, Công ty bầu mới với các cá nhân:

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu, mới đây Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Anphat Plastic, AAA) vừa hoàn tất mua thêm 4,6 triệu cổ phiếu HII, thông qua phương thức thỏa thuận từ ngày 1-24/8/2018. Sau giao dịch, Anphat Plastic nâng lượng sở hữu cổ phiếu HII từ 9,6 triệu đơn vị (tỷ lệ 34,47%) lên 14,2 triệu đơn vị tương ứng 50,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Trước giao dịch này, mặc dù tỷ lệ sở hữu dưới 50% nhưng An Phát Yên Bái vẫn được ghi nhận là công ty con của Anphat Plastic, do có 3/5 thành viên HĐQT của HII là thành viên ban giám đốc của Anphat Plastic, và là đại diện quản lý vốn của công ty tại An Phát – Yên Bái đã nắm quyền kiểm soát tại đây.