[Cổ phiếu hoa hậu] Âm thầm đi lên, cổ phiếu FPT đang chứng tỏ sự chuyển mình sau nhiều năm trì trệ?

Diễn biến giao dịch gần đây: Biến động hằng ngày không quá nổi bật, nhưng ổn định nên trong thời gian đủ lớn, suất sinh lời đối với các nhà đầu tư sẽ không nhỏ.

Nhìn chung một xu hướng tăng rõ nét cho ngắn hạn đối với FPT được hình thành kể từ ngày 25.4.2017 và đây cũng là đáy của một đợt điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chung. FPT có khối lượng giao dịch trung bình hằng ngày xoay quanh mốc 1 đến 1,2 triệu cổ phiếu/ phiên và với biên độ tăng giảm giá trong phiên không quá lớn đa phần chỉ khoảng dưới 2%/phiên, do vậy trong một thời gian ngắn cổ phiếu FPT không tạo ra một sự nổi bật đối với những nhà đầu tư mới trên thị trường.

Tuy nhiên xét một thời gian đủ lâu và so sánh tương quan cùng giai đoạn so với chỉ số chung VN-index, thì kể từ ngày tạo đáy ngắn hạn tới nay thì VN-index tăng khoảng 7,58% trong khi đó FPT tăng tới 17,8% là một mức chênh lệch khá lớn. Tuần gần nhất cổ phiếu này cũng mang lại 1,2% cho những nhà đầu tư nắm giữ.

Câu chuyện tăng trưởng dài hạn

Theo nghiên cứu của bộ phận phân tích đến từ công ty chứng khoán Bản Việt, triển vọng tăng trưởng dài hạn của FPT đang được hỗ trợ bởi sự tăng tốc của mảng viễn thông và phần mềm:

Mảng Xuất khẩu Phần mềm sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong các quý tới nhờ các hợp đồng mới ký tại Mỹ trong Quý 2/2017. Dự báo thị trường Nhật (54% doanh thu mảng này năm 2016) sẽ tiếp tục dẫn đầu với doanh thu tăng 30% so với năm 2016. Trong khi đó, các hợp đồng mới tại thị trường Mỹ sẽ bắt đầu mang lại doanh thu từ Quý 2/2017, bù đắp cho việc mất một khách hàng lớn trong năm 2016, giúp doanh thu thị trường này tăng 20% so với năm 2016. Năng lực ngày một cải thiện của FPT trong các công nghệ mới như S.M.A.C và Internet of Things (IoT), cùng với khả năng cạnh tranh về chi phí, cho thấy mảng này sẽ có triển vọng tích cực trong dài hạn.

Mảng Dịch vụ Viễn thông, khi không còn các chi phí đầu cuối lớn, sẽ hỗ trợ lợi nhuận hơn nữa. Dự báo lượng đăng ký thuê bao băng thông rộng tăng 16% so với năm 2017, bù lại doanh thu từ mỗi thuê bao giảm 3% do FPT thâm nhập sâu hơn vào các thành phố Loại 2 và Loại 3. Tuy nhiên, biên lợi nhuận dự kiến sẽ tăng nhờ không còn chi phí đầu cuối tại Hà Nội và TP. HCM cho cả năm. Điều này được phản ánh rõ nét trong Quý 1/2017 thông qua việc lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu tăng 13%. Có khả năng mảng Dịch vụ Viễn thông có thể duy trì tốc độ tăng trưởng thuê bao 10%-15% nhờ chất lượng dịch vụ tốt hơn và giá cả cạnh tranh.

Ý tưởng đầu tư: Mức giá hiện tại vẫn đủ tốt để nắm giữ cho dài hạn

Nhìn chung cổ phiếu FPT vẫn hình thành một xu hướng tăng trưởng doanh kể từ 2012, tuy nhiên mức biến động không đáng kể hoặc có sự không ổn định trong việc tăng trưởng lợi nhuận khi so với thời kỳ gốc ở 2012. Có những năm lợi nhuận sụt giảm nhẹ hoặc chỉ đứng yên mặc dù doanh thu vẫn tăng, do vậy cổ phiếu FPT có biến động giá không đáng kể hoặc nói một cách khác là bị trì trệ so với những doanh nghiệp mới nổi như MWG.

Tuy nhiên việc giải bài toán tăng trưởng 2 con số của FPT dường như đã được giải quyết kể từ quý I.2017 khi doanh thu và lợi nhuận được công bố khả quan so với cùng kỳ, chấm dứt một thời kỳ loay hoay tìm được tăng trưởng nhờ tìm được đầu ra trong mảng xuất khẩu phần mềm và hoàn thành được hạ tầng mảng dịch vụ viễn thông. Đây là 1 điểm đáng lưu ý đối với những nhà đầu tư theo đà tăng trưởng, họ có đủ tự tin để nắm giữ khi doanh thu và lợi nhuận trong tương lai được kỳ vọng là khả quan.

Định giá của FPT hiện tại vẫn rẻ so với thị trường chung khi với thị giá hiện tại P/E tương ứng chỉ xấp xỉ 12, trong khi đó bình quân thị trường vẫn đang giao dịch quanh mốc 16. Kết hợp thêm một vài phương pháp định giá khác, có khả năng mức giá của FPT trong khoảng 1 năm tới sẽ đạt khoảng 60 đến 70.

Do vậy việc nắm giữ FPT và chờ những đợt điều chỉnh đủ lớn để gia tăng vị thế có lẽ vẫn là sự lựa chọn tốt hơn cho những nhà đầu tư dài hạn.

Câu chuyện ngắn hạn

Ngoài vấn đề tăng trưởng dài hạn, những nhà đầu tư hiện tại cũng đang rất quan tâm tới việc thoái vốn mảng bán lẻ và phân phối đang được triển khai. Họ kỳ vọng việc này sẽ hoàn tất vào cuối năm nay và FPT sẽ có thêm 1 khoản lợi nhuận bất thường, tuy nhiên do tính chất phức tạp của vấn đề này và thời gian và mức giá thoái vốn là không thể dự đoán nên đây vẫn sẽ là câu chuyện được nhắc đi nhắc lại mỗi đợt cổ phiếu FPT tăng mạnh trong ngắn hạn.

Các mốc hỗ trợ kháng cự cần lưu ý

Mức giá lý tưởng cho FPT ngắn hạn ở khoảng 50.000 đồng theo công cụ fibonanci extencion, tuy nhiên xét về tầm nhìn một năm nếu như FPT vẫn giữ được mức tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận quý 2 con số ở các quý sau đó mức giá mục tiêu cho FPT có thể ở khoảng 60.000 - 70.000 đồng.

Trong trường hợp điều chỉnh ở hiện tại thì mức giá ở khoảng 42.000 – 43.000 đồng sẽ đóng vai trò hỗ mạnh cho đường giá.

Tú Phạm

Theo Trí thức trẻ