[Cổ phiếu hoa hậu] Cổ phiếu “phòng thủ” PNJ tỏa sáng

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận là hiện tượng trên thị trường chứng khoán. PNJ đã có giai đoạn tích lũy lên khoảng 2 tháng trước khi hình thành một xu hướng tăng như hiện nay, cổ phiếu này tạo đáy ngắn hạn vào ngày 17/04/2017 ở mức giá 74.800 đồng và tính đến hiện tại ở mức giá 94.8000 đồng tương ứng mức tăng trưởng khoảng 26,7%. Tuần gần nhất cổ phiếu này cũng đem lại 7,8% cho các nhà đầu tư nắm giữ, khối lượng giao dịch bình quân khoảng 300.000 cổ phiếu/phiên.

Nhìn chung PNJ là một cổ phiếu “ phân kỳ dương” với thị trường khi vẫn tăng kể cả lúc thị trường đang hình thành xu hướng xuống trong ngắn hạn, và có vẻ như đa phần những người nắm giữ PNJ rất tự tin về những gì doanh nghiệp này làm được trong tương lai cũng như về giá trị thật của cổ phiếu.

Tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục tăng tốc sẽ hỗ trợ đà tăng giá cổ phiếu trong dài hạn

Đà tăng trưởng của PNJ bắt đầu trở lại kể từ 2013 và chỉ bị gián đoạn vào năm 2015 do việc trích lập dự phòng 300,3 tỷ cho khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Á cùng khoản lỗ 39,2 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi CTCP Địa Ốc Sài M&C đã khiến chi phí tài chính công ty tăng đột biến, ảnh hưởng đến lợi nhuận chung. Năm 2016 là năm chứng kiến sự tăng tốc trở lại của PNJ do định hướng thoái vốn ngoài ngành, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi phát huy hiệu quả, kết thúc năm tài chính này doanh thu thuần của PNJ đạt 8.564 tỷ đồng (+11,1% yoy) và LNST đạt 450,4 tỷ đồng (tăng gấp gần 5 lần sau khi điều chỉnh kết quả của năm 2015). Theo đánh giá từ các phân tích đà tăng trưởng này vẫn sẽ tiếp tục được duy trì khi:

(1). Thị trường vàng trang sức còn nhiều dư địa tăng trưởng. Trong khi nhu cầu vàng trang sức của thế giới giảm khá mạnh thì nhu cầu cho sản phẩm này của Việt Nam lại tăng qua các năm. Theo tính toán từ số liệu của Hội Đồng Vàng Thế giới (WGC), trong năm 2016, lượng vàng trang sức tiêu thụ tại Việt Nam đạt 15,4 tấn (-1% yoy). Mặc dù giảm nhẹ nhưng nhu cầu tiêu thụ vàng trang sức của Việt Nam đã tăng khá mạnh trong giai đoạn 2010-2016 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 10%. Giá trị vàng trang sức trên đầu người của Việt Nam năm 2016 là 6,6 USD/người (+4,8% yoy), chỉ bằng 63% của Malaysia và 6,9% của Singapore, trong khi đó, lượng vàng trang sức của Thái Lan chỉ chiếm 14,5% nhưng lượng tiêu thụ bình quân đầu người là 7 USD/người, cao hơn so với Việt Nam

(2). Tốc độ tăng trưởng dân số cao cùng thu nhập bình quân đầu người cải thiện tốt là động lực thúc đẩy tăng trưởng của thị trường vàng trang sức

(3). Ngành công nghiệp nhận được sự quan tâm từ chính phủ.

(4). Tiếp tục mở rộng chuỗi các cửa hàng bán lẻ khi dư địa tăng trưởng vẫn còn, và đây là chiến lược khá thành công mà MWG đã áp dụng đối với chuỗi thế giới di động và hiện tại là điện máy xanh. Trong năm 2017, PNJ sẽ mở thêm 40 cửa hàng trong năm để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và nhận diện thương hiệu, hướng đến chú trọng ở cả 2 kênh cửa hàng độc lập và cửa hàng bên trong các siêu thị, TTTM. Tăng chỉ số hài lòng khách hàng (NPS) trên mức 8,7.

Kết thúc quý I năm 2017, PNJ công bố kết quả kinh doanh khá ấn tượng khi doanh thu thuần đạt 3,117 tỷ đồng (+31,2% YoY), hoàn thành 30,6% so với kế hoạch đặt ra chủ yếu nhờ vào (1) Tăng trưởng doanh thu các cửa hàng hiện hữu cao hơn, (2) Nhu cầu tiêu thụ vàng- bạc trang sức ở quý 1 thường cao do yếu tố mùa vụ (Lễ, tết, ngày thần tài, 14/2, 8/3…). Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 248,7 đồng, tăng hơn 100 % so với cùng kỳ.

Việc không còn hệ quả đối với ngân hàng Đông Á, phát hành riêng lẻ với giá cao sẽ hỗ trợ đà tăng giá ngắn hạn

Việc điều tra về PNJ và ngân hàng Đông Á và PNJ không có vi phạm nào, do vậy theo chủ tịch HĐQT lãnh đạo sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, sau khi NHNN quyết định ngừng mua lại ngân hàng với giá 0 đồng, PNJ sẽ xem xét việc hoàn nhập dự phòng cho Ngân hàng Đông Á một khi NHNN cho phép giao dịch trở lại cổ phiếu ngân hàng này và giá cổ phiếu ổn định trên một mức nhất định.

Kế hoạch phát hành riêng lẻ: Để huy động vốn cho việc mở rộng hệ thống bán lẻ, PNJ đã thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ hơn 9,8 triệu cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên 1.081 tỷ đồng, nguồn vốn huy động được sẽ được dùng cho việc đầu tư và bổ sung vốn lưu động cho 40 cửa hàng mới, đồng thời trang bị thêm máy móc thiết bị mới cho xí nghiệp nữ trang. Hiện công ty đã gửi công văn lên Ủy ban Chứng khoán và đang trong giai đoạn chờ phê duyệt, và theo chủ tịch PNJ giá phát hành sẽ cao để giảm thiểu tác động đối với đối với các cổ đông hiện hữu và không tham gia.

Các mốc hỗ trợ kháng cự cần lưu ý

PNJ đang tiếp cận mốc đỉnh cao nhất trong lịch sử và theo công cụ fibonanci extension có khả năng cổ phiếu này sẽ đạt tới mức giá 140.000 đồng đến 150.000 đồng trong tương lai.

Trong trường hợp cổ phiếu điều chỉnh, có khả năng đường giá PNJ sẽ kiểm tra lại mốc hỗ trợ mạnh tạo bởi đường trung bình động 21 ngày do đường này đóng vai trò quan trọng trong những lần điểu chỉnh hoặc tích lũy kể từ khi tạo đáy vào 12/12/2016.

Tú Phạm

Theo Trí thức trẻ