[Cổ phiếu hoa hậu] Haxaco (HAX): Nhu cầu xe Mercedes tăng trưởng mạnh, HAX lặng lẽ vươn lên đỉnh cao mới

Có thể nói, HAX là một cổ phiếu “cô đơn” khi liên tục vươn lên những đỉnh cao mới nhưng không được chú ý nhiều. Lý do chính là do thanh khoản không cao (trung bình dưới 100.000 cổ phiếu/ ngày) do lượng do số lượng cổ phiếu niêm yết khá nhỏ chỉ khoảng 14 triệu cổ phiếu, đồng thời lượng free float thực tế giao dịch trên thị trường chỉ khoảng 7 triệu cổ phiếu. Ngoài ra cùng lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ oto như SVC, PTB, TCH, HTL nhưng mỗi doanh nghiệp đều ở các phân khúc và dịch vụ xe khác nhau, do vậy cổ phiếu cùng ngành không có cùng diễn biến.

Ở mức giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày 02/06/2017, HAX tăng 6,8 % so với tuần trước đó và so với đầu năm thì mức tăng lên tới 68,3%, trong khi VN-index chỉ tăng được 11,1%.

Ý tưởng đầu tư: Xu hướng chuộng xe Mercedes hơn các dòng xe sang khác của người Việt tăng, cùng với việc có nhiều người giàu lên từ tăng trưởng của thị trường chứng khoán, bất động sản đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ xe. HAX đang được hưởng lợi từ điều này.

Hàng Xanh tham gia thị trường ô tô Việt Nam với vị thế là nhà phân phối đầu tiên của liên doanh Mercedes Benz VN. Hoạt động chính của HAX là đại lý mua bán ô tô, phụ tùng các loại đồng thời cung cấp các dịch vụ sửa chữa và bão dưỡng đi kèm. Do đặc thù là phân khúc cao cấp nên khá kén khách ́ và thi ̣phần không lớn, chiếm 2,3% thị phần toàn nghành. Hiện nay, HAX là một trong 3 nhà phân phối chính thức của Mercedes Benz Việt Nam với 4 Auto Haus tại Tp. HCM và Hà Nội. Trong đó, HAX là nhà phân phối có thị phần 30% kinh doanh dòng xe Mercedes, chiếm trên 13 % thị phần trong toàn ngành.

Việc đặt nhà máy lắp ráp tại Việt Nam của một dòng xe sang nổi tiếng trên thế giới đã tạo ra một lợi thế to lớn của xe Mercedes so với các thương hiệu xe sang khác. Điều này được giải thích do mức thuế suất vô cùng hấp dẫn đối với dòng xe này được lắp ráp trong nước mà chất lượng thì không thua kém gì xe Mercedes ở Đức. Cùng với việc thị trường chứng khoán và bất động sản có xu hướng đi lên trong những năm vừa qua đã giúp nhiều người giàu lên đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ mạnh dòng xe này.

Câu chuyện tăng trưởng

Bắt đầu tăng trưởng liên tục kể từ năm 2013 đến 2016 do doanh số bán hàng càng ngày càng tăng, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đột biến vào năm 2016 lên tới xấp xỉ 27%.

Tăng trưởng nhờ mở rộng kinh doanh: Cuối năm 2016, HAX mở rộng hoạt động kinh doanh ra khu vực phía Bắc khi đã mở thêm một showroom Kim Giang tại Hà Nội. Nâng tổng số sở hữu lên 4 trong 11 AutoHaus. Với tiềm năng hiện nay khi thị trường phía Bắc chiếm trên 50% thị phần tiêu thụ xe Mercedes toàn quốc thì việc mở rộng địa bàn hoạt đông ra khu vực phía Bắc sẽ giúp HAX nâng cao doanh số bán xe, tạo lợi thế cạnh tranh cao hơn các doanh nghiệp trong phân khúc này.

Tiềm năng đến từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng: Hiện HAX có 3 xưởng dịch vụ đang hoạt động với 67 khoang sửa chữa, có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì cho gần 200 xe/ngày. Hoạt động này được dự đoán sẽ phát triển tốt và ổn định trong những năm tới khi lượng xe Mercedes đã bán quay lại bảo trì và sửa chữa sẽ ngày càng tăng mạnh. Do chi phí bảo trì sửa chữa xe Mercedes thường ở mức cao hơn so với các hãng xe khác nên việc lượng xe được tiêu thụ tăng cũng sẽ kéo theo doanh thu của mảng sửa chữa bảo trì xe tăng

Nhu cầu xe ngày càng tăng cao: Hiện tại thu nhập bình quân đầu người đang tăng cao, cùng với việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng lãi suất thấp và các chính sách hỗ trợ tiêu dùng đã khiến nhu cầu tiêu thụ xe ngày càng tăng cao.

Định giá vẫn rẻ: Hiện tại P/E của thị trường Việt Nam đang ở khoảng 16, với mức giá hiện tại P/E của HAX ở khoảng 10,46 trong khi sự tăng trưởng của HAX theo nhiều nhận định vẫn sẽ tiếp tục trong khoảng từ 2 đến 3 năm tới. Do vậy với định giá của thị trường hiện tại đối với HAX được coi là khá thấp.

Sự ưa thích của giới đầu tư với quyền chia cổ phiếu thưởng ở những cổ phiếu tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá trong ngắn hạn

Nhìn chung nhà đầu tư rất hào hứng đối với việc những cổ phiếu tăng trưởng tốt chia cổ phiếu thưởng bởi sự yên tâm trong việc nắm giữ dài hạn. Có thể kể đến những trường hợp như các cổ phiếu ngành dược trong thời gian đây hay cổ phiếu MWG của CTCP Thế giới di động, sau những động thái này cổ phiếu vẫn tiếp tục đà tăng giá của mình.

Gần đây HAX vừa ra thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, Haxaco dự kiến sẽ phát hành thêm 8,54 triệu cổ phiếu, tương ứng 60% lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ Haxaco sẽ tăng lên gần 230 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng của đợt chia thưởng là 14/6/2017. Nguồn vốn phát hành được Haxaco lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển theo BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.

Thông tin trên có khả năng sẽ hỗ trợ đà tăng giá trong ngắn hạn.

Các mốc hỗ trợ kháng cự cần lưu ý

HAX có 1 xu thế tăng khá bền vững nhờ sự hỗ trợ mạnh đến từ yếu tố nội tại, với dự đoán đà tăng trưởng vẫn còn tiếp diễn trong tương lai có khả năng HAX sẽ đạt mức giá ở khoảng 80.000 đồng trong ngắn hạn. Mức định giá cao hơn có lẽ vẫn phải chờ kết quả kinh doanh ở quý tiếp theo.

Trong trường hợp điều chỉnh ở hiện tại thì mức giá ở khoảng 65.000 đồng sẽ đóng vai trò hỗ mạnh cho đường giá.

