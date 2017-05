[Cổ phiếu hoa hậu] VNM (P2): Làn sóng nâng hạng, SCIC thoái vốn và bước nhảy lợi nhuận sẽ giúp VNM lên đỉnh cao lịch sử?

Có khá nhiều con đường để đạt mức lợi nhuận tốt trong đầu tư chứng khoán và nếu như không thực sự nhanh nhạy thì nhà đầu tư có thể chọn một con đường êm đềm là đầu tư vào những cổ phiếu tăng trưởng ổn định thuộc các nhóm ngành mang tính thiết yếu như dược, hàng tiêu dùng …

VNM là một cổ phiếu như vậy khi đi lên đều đặn kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2008 trở lại đây. Kể từ bài viết trước vào ngày 26/03/2017, ([Cổ phiếu hoa hậu] Vinamilk - VNM khởi động chu kỳ tăng giá mới?), VNM đã ghi nhận mức tăng giá gần 6% (tính theo giá điều chỉnh, chưa kể 20% cổ tức bằng tiền). Tính từ khi tạo đáy đến hiện tại, VNM tăng 23,25% (giá cổ phiếu đã điều chỉnh khi phát sinh quyền) trong khi VN-index chỉ tăng được 13,36%.

Tất nhiên, nhiều người sẽ chê đây là mức tỷ suất thấp so với những nhóm cổ phiếu “ăn bằng lần” trong thời gian vừa qua, nhưng đến cuối cùng khi kết thúc một chu kỳ thì chỉ những cá nhân thực sự xuất sắc mới giữ được những mức lợi nhuận khổng lồ và những người như vậy chỉ chiếm tỷ trọng có lẽ không quá 1%.

Kết thúc phiên cuối tuần, tại mức giá đóng cửa 147.900 đồng thì VNM có mức tăng 2,1% so với tuần trước đó. Một mức lợi nhuận không cao, nhưng có thể nó là khởi đầu của một đợt tăng trưởng mạnh mẽ về giá sau này khi VNM đang có nhiều điều chờ phía trước.

Kết quả kinh doanh quý I tăng tốc cả về doanh thu và lợi nhuận đang tiếp thể hiện chiến lược kinh doanh của ban lãnh đạo là đúng đắn

VNM công bố kết quả kinh doanh Q1/2017 khả quan khi doanh thu tăng 17% và LNST tăng 36% so với cùng kỳ. Ngoài việc tăng tốc so với cùng kỳ, VNM cũng đang cho thấy sự vượt bậc so với doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý trước đó khi quý I.2017 đạt xấp xỉ 2.935 nghìn tỷ, trong khi đó kết thúc quý IV.2016 con số này chỉ đạt xấp xỉ 1.828 nghìn tỷ đồng. Doanh thu đạt mức xấp xỉ, nhưng lợi nhuận tăng trưởng mạnh cho chi phí được tiết giảm một cách đáng kể so với quý IV.2016 bởi giá nguyên vật liệu đầu vào đã ổn định ở mức thấp trở lại.

Đà tăng trưởng trong các quý tới cũng như giai đoạn 2017 đến 2020 sẽ được hỗ trợ bởi các yếu tố sau:

Tiếp tục mở rộng thị phần giúp sản lượng bán tăng mạnh mẽ. VNM đã ghi nhận tăng trưởng sản lượng trong nước 18% trong năm 2016 so với 2015, vượt tốc độ tăng trưởng chung của ngành là 1% tại các thành phố và 8% tại các vùng nông thôn. Theo VNM, thị phần của công ty trong cả ngành sữa đã tăng 130 điểm cơ bản lên khoảng 51% tính theo sản lượng trong năm 2016. Nhờ việc tung ra các sản phẩm mới thành công trong năm 2016, giá trị thương hiệu ngày càng tăng và lợi thế về quy mô so với các đối thủ ngày càng lớn, VNM sẽ tiếp tục giành thêm thị phần trong thời gian tới.

Đẩy mạnh tăng trưởng nhờ vào việc mở rộng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Có khả năng trong tương lai với lượng tiền và tương đương tiền dồi dào việc M&A các công ty nước ngoài để mở rộng thị trường cần tiếp cận sẽ được đẩy mạnh.

Việc thoái vốn của SCIC dẫn tới cổ đông ngoại gia tăng quyền lực, những cổ đông này khi mua VNM thường là những cổ đông thuộc cùng lĩnh vực tiêu dùng sẽ gia tăng lợi ích cho VNM kể cả thị trường trong nước và những thị trường mà cổ đông sở hữu chiếm lĩnh.

Việc tiêu thụ sữa bình quân ở Việt Nam vẫn ở mức thấp so với thế giới và theo thời gian sản lượng tiêu thụ sẽ gia tăng do GDP/đầu người tăng cũng như đạt tới mức trung bình của thế giới.

Làn sóng nâng hạng, SCIC thoái vốn cũng như dòng tiền chuyển dịch từ những nhóm cổ phiếu đang được định giá cao sang thấp có khả năng sẽ giúp VNM tiếp cận mốc đỉnh cao mọi thời đai.

Làn sóng nâng hạng của thị trường trong 3 năm tới, giúp thị trường ý thức được rằng dòng tiền khối ngoại sẽ sớm đổ vào những mã cổ phiếu vốn hóa lớn trong đó có VNM. Việc SCIC thoái vốn cũng là một động lực lớn cho sự tăng giá ngắn hạn của VNM bởi người bán luôn bán ở mức giá tốt nhất có thể, đồng thời việc có những cổ đông ngoại tầm cỡ cùng ngành sẽ hỗ trợ việc tăng trưởng cho VNM ở các thị trường mà cổ đông này chiếm lĩnh.

Dòng tiền luôn có sự chuyển dịch trong một xu hướng đi lên, khi liên tục di chuyển từ những nhóm cổ phiếu đang được định giá cao sang những cổ phiếu có mức định giá hấp dẫn hơn. Có thể thấy thời gian qua những nhóm cổ phiếu như bất động sản đang được giao dịch với những mức giá cao mới, và điều hiển nhiên những nhóm này cần phải điều chỉnh trong ngắn hạn kể cả kết quả kinh doanh vẫn tiếp tục tăng trưởng. Những cổ phiếu như VNM khi đó sẽ đóng vai trò là những cổ phiếu phòng thủ.

Các mốc hỗ trợ kháng cự cần lưu ý

VNM đang tiếp diễn xu hướng tăng sau khoảng 1 tuần điều chỉnh, trong ngắn hạn cổ phiếu này có khả năng đạt mốc 154.000 đồng tạo bởi đỉnh cao vào ngày 1.9.2016. Tuy nhiên xét tầm nhìn khoảng 1 năm, có khả năng mức giá mục tiêu của VNM ở khoảng 210.000 đồng.

Trong trường hợp điều chỉnh ở hiện tại thì mức giá ở khoảng 143.000 đồng sẽ đóng vai trò hỗ mạnh cho đường giá.

Tú Phạm

Theo Trí thức trẻ