Cổ phiếu mía đường tăng hơn 30% trong 1 tuần

Trong 1 tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu ngành mía đường bất ngờ bứt phá trong bối cảnh thị trường chung diễn biến khó lường. Cổ phiếu LSS của Mía đường Lam Sơn ( HoSE: LSS ) tăng 31,3% từ 4.410 đồng/cp lên thành 5.790 đồng/cp.



Diễn biến giá cổ phiếu LSS trong 1 tháng qua. Nguồn: VNDS.

Tương tự, cổ phiếu SBT của Thành Thành Công - Biên Hòa ( HoSE: SBT ) cũng tăng từ 18.000 đồng/cp lên thành 21.200 đồng/cp, tương ứng 17,8%. Hai cổ phiếu ngành đường khác trên sàn HNX là KTS của Đường Kon Tum ( HNX: KTS ) và SLS của Mía đường Sơn La ( HNX: SLS ) cũng tăng lần lượt 33,3% và 32,2%.

Diễn biến giá cổ phiếu SBT trong 1 tháng qua. Nguồn: VNDS.

Diễn biến giá cổ phiếu nhóm ngành mía đường bứt phá sau thời gian giảm hoặc đi ngang trong bối cảnh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này có sự cải thiện đáng kể vào quý II niên độ tài chính 2019-2020. Đối với Mía đường Lam Sơn, công ty báo lãi 8,7 tỷ đồng ở quý II trong khi cùng kỳ lỗ đến gần 14 tỷ đồng. Nhờ sự khởi sắc này mà lũy kế 6 tháng lợi nhuận công ty cũng đạt 9,3 tỷ đồng so với mức lỗ 13,4 tỷ đồng của cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý vừa qua của Thành Thành Công - Biên Hòa cũng có sự cải thiện đáng kể khi lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 12 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ đến 33,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng chỉ tiêu này đạt đến 50 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ.

Về Đường Kon Tum, lãi sau thuế quý II đạt 2,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 891 triệu đồng của cùng kỳ và bù đắp được hết khoản lỗ của quý I, giúp có lãi 490 triệu đồng sau 6 tháng. Còn Mía đường Sơn La, lợi nhuận quý II cũng tăng 45% so với cùng kỳ lên 21,8 tỷ đồng.

Ngành đường sẽ còn gặp nhiều khó khăn

Các doanh nghiệp đường có kết quả kinh doanh khởi sắc vào quý II vừa qua trong bối cảnh ngành này nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Bắt đầu từ năm nay, Việt Nam thực thi Hiệp định Thư‌ơng mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Theo đó, thuế quan nhập khẩu đường khu vực ASEAN về 0% và xóa bỏ hạn ngạnh, nên nhiều khả năng đường ngoại sẽ có giá mềm hơn đường nội.

Theo Chứng khoán BIDV (BSC), ngành đường Việt Nam năm 2020 sẽ gặp những thách thức từ đường Thái Lan với với giá dự kiến 8.000-9.000 đồng/kg so với giá đường trong nước là 10.000-13.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước có nhà máy công suất dưới 3.000 tấn/ngày sẽ không đủ sức cạnh tranh với đường Thái do chi phí sản xuất cao.

Lường trước được khó khăn trong năm nay nên nhiều doanh nghiệp mía đường đưa ra kế hoạch tương đối thận trọng, trong đó, Mía đường Sơn La đặt chỉ tiêu tổng doanh thu niên độ 2019-2020 ở mức 864 tỷ đồng (giảm 3%) và lợi nhuận 25,5 tỷ đồng (giảm 60%). Nguyên nhân do công dự báo diện tích vùng múa sẽ giảm 14,6% và sản lượng giảm 16,4% khi giá thu mua vẫn thấp.

Trong khi đó, Thành Thành - Biên Hòa có phần khả quan hơn khi đặt kế hoạch niên độ 2019 - 2020 với doanh thu tăng nhẹ so với thực hiện của niên độ trước, lần lượt là 10.903 tỷ và 430 tỷ đồng nhưng giảm sâu so với kế hoạch năm ngoái.

Đường Kon Tum cũng đưa ra kế hoạch năm 2019-2020 thấp hơn kế hoạch năm trước. Chi tiết, Đường Kon Tum đặt mục tiêu sản lượng mía sản xuất 150.000 tấn, sản lượng đường tiêu thụ 15.430 tấn, đều thấp hơn kế hoạch năm ngoái (sản lượng mía 230.000 tấn và sản lượng đường 23.000 tấn). Dù vậy, kế hoạch năm nay vẫn khả quan so với kết quả thực hiện niên độ 2018-2019.

Tuy nhiên, điểm tích cực giá đường thế giới đang tăng mạnh trở lại do sản lượng giảm. Theo tổ chức đường quốc tế (ISO), giá đường thô và đường tinh luyện tại thời điểm đầu năm 2020 đạt lần lượt là 13,64 cts/lb (tăng 10,98% so với quý trước) và 16,51 cts/lb (tăng 6,31% so với quý trước), nguyên nhân chủ yếu do sản lượng vụ 2018-2019 khoảng 176 triệu tấn (giảm 1,45% so với cùng kỳ). Từ đó, ISO dự báo sản lượng toàn cầu trong vụ 2019-2020 có thể tiếp tục giảm còn 172 triệu tấn (giảm 2,3% so với cùng kỳ) do một số quốc gia giảm sản xuất đường do ảnh hưởng thời tiết khô hạn từ El Nino như Thái Lan và Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Brazil - quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới đang chuyển sang sản xuất ethanol với biên gộp cao hơn nên qua đó sản lượng đường thế giới trong năm sau sẽ tiếp tục giảm. BSC đánh giá việc giá đường thế giới tăng trở lại sẽ làm giảm bớt chênh lệnh giá đường Việt Nam so với thế giới và hạn chế sự cạnh tranh về giá đối với các nước như Thái Lan và Ấn Độ.