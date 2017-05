Cổ phiếu tăng gần 60%, VNDIRECT dự kiến phát hành 52 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Chiều ngày 29/05/2017, CTCP Chứng khoán VNDIRECT (mã chứng khoán: VND) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, VNDIRECT sẽ trình cổ đông chỉ tiêu kinh doanh, việc chuyển niêm yết sang HOSE và chào bán cổ phiếu.

Theo đó, trong năm 2017, VND dự kiến sẽ chào bán tối đa gần 51,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu (tức phát hành theo tỷ lệ 3:1).

517 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành sẽ được phân bổ cho các hoạt động gồm: bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp dịch vụ và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh.

VND cũng sẽ phát hành gần 15,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 10%.

Một nội dung quan trọng khác là VND trình kế hoạch chuyển sàn niêm yết từ HNX sang sàn HOSE, dự kiến thực hiện trong quý 2 hoặc quý 3/2017.

Năm 2017, VND đặt kế hoạch doanh thu đạt 866 tỷ đồng - tăng 26% so với năm trước, lợi nhuận ròng ở mức 231 tỷ đồng - tăng trưởng 24% và tiếp tục tăng trưởng 80% giá trị tài sản ròng của khách hàng lên mức 38.000 tỷ so với năm 2016. VNDIRECT kỳ vọng tăng trưởng hơn 50% về số lượng người dùng các dịch vụ trực tuyến và số lượng tài khoản mở tăng hơn 30% so với năm 2016. Đồng thời, Công ty đặt mục tiêu phát triển thị phần năm 2017 tăng 15% so với năm 2016.

Trên sàn chứng khoán, VND đã tăng gần 60% trong vòng 3 tháng qua.

Hà Phương

Theo Trí thức trẻ