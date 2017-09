Cơ sở hạ tầng - điểm nhấn của bất động sản cao cấp Hạ Long

Cơ sở hạ tầng tạo sức hút cho bất động sản

Xác định được vị trí và vai trò quan trọng của nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà trọng tâm là thành phố Hạ Long, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai xây dựng hệ thống cơ sở hạ để tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố.

Năm 2016 - 2017, Quảng Ninh tiếp tục xây dựng, đưa vào vận hành nhiều công trình mục tiêu quốc gia như: Quốc lộ 18, sân bay Vân Đồn với công suất 2 triệu lượt khách/năm, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, kết nối tiếp với trục cao tốc Lào Cai - Hà Nội thành liên tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam. Điều này sẽ là đòn bẩy kích thích sự tăng trưởng kinh tế bền vững cho tam giác kinh tế phía bắc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cũng như cả nước.

Trẻ em thoải mái chơi đùa tại khu vui chơi trẻ em trong nhà tại The Sapphire Residence.

Nhờ việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng đã tạo điều kiện cho các tập đoàn địa ốc lớn trong và ngoài nước triển khai thực hiện các dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng tại đây. Riêng hai năm 2015- 2016 tỉnh Quảng Ninh thu hút nhiều dự án với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 100.000 tỷ đồng dự báo sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị Quảng Ninh nói chung và thành phố Hạ Long nói riêng.

Không chỉ thu hút vốn đầu tư trong nước, các tập đoàn quốc tế lớn cũng vì thế mà không bỏ qua thị trường Hạ Long, trong đó, tập đoàn Wyndham và Starwood của Hoa Kỳ đang triển khai các khách sạn 5 sao Wyndham Legend và Sheraton Halong. Những thương hiệu quốc tế đặt chân vào đây sẽ nâng cao vị thế của Hạ Long, tăng sức hút đối với khách du lịch cao cấp và giới đầu tư bất động sản.

Bất động sản hạng sang lên ngôi

Từ những tín hiệu khả quan của nền kinh tế cũng như sự đầu tư cơ sở hạ tầng, phân khúc bất động sản cao cấp đã trỗi dậy và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số giao dịch thời gian gần đây. Công ty tư vấn CBRE dự báo, phân khúc nhà ở cao cấp và hạng sang sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm nay và trở thành lực lượng chủ đạo dẫn dắt thị trường.

Cùng với sự phát triển của hạ tầng, bất động sản Hạ Long đang trỗi dậy mạnh mẽ với xuất hiện của những dự án bất động sản cao cấp tại đây. Giới có tiền đã bắt đầu đổ dồn về Hạ Long để tranh thủ đầu tư vào những “miếng bánh ngon”. Phân khúc bất động sản cao cấp được nhận định sẽ có nhiều tiềm năng tăng giá khi kết nối hạ tầng hoàn thiện, nâng tầm thành phố Hạ Long trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động bậc nhất khu vực phía Bắc.

Theo ông Tuấn Anh, một nhà đầu tư bất động sản tại Hạ Long, từ cuối năm 2016 đến nay, tỉnh và thành phố đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng, kéo theo đó nhiều dự án bất động sản cao cấp đổ bộ về Hạ Long.

“Tôi nhận thấy, đây là thời cơ tốt để đầu tư bất động sản tại Hạ Long, nhất là các dự án cao cấp vì với tình hình như hiện nay, khi các dự án này xây dựng xong sẽ kéo theo giá bất động sản tăng một cách đáng kể. Do đó, là một nhà đầu tư thông thái nên nắm bắt cơ hội để đi trước đón đầu trước khi bất động sản tăng giá” - ông Tuấn Anh cho hay.

Không khó để nhận ra thị trường bất động sản cao cấp tại Hạ Long thời điểm này phần lớn vẫn là biệt thự ven biển hay nhà liền kề thấp tầng, và nổi bật trong số đó dự án cao tầng cao cấp The Sapphire Residence của chủ đầu tư Doji Land.

Là dự án cao tầng nên lợi thế riêng biệt có thể nhận thấy khi sở hữu căn hộ tại The Sapphire Residence là tầm nhìn triệu đô ôm trọn toàn cảnh vùng vịnh xinh đẹp Hạ Long. Đặc biệt, cư dân tại The Sapphire Residence được tận hưởng hạ tầng ngay chính trong khu đô thị của mình với 68 tiện ích và dịch vụ cao cấp chuẩn 5 sao quốc tế. Đồng thời, những hạ tầng tiện ích liền kề như khu quảng trường, bệnh viện quốc tế 5 sao Vinmec, khu vui chơi giải trí Sun World đã tạo cho The Sapphire Residence trở thành điểm lý tưởng cho cuộc sống đẳng cấp bên vịnh biển.

Cigar lounge cùng Wine bar sang trọng, đẳng cấp 5 sao quốc tế ngay trong sảnh tòa căn hộ.

Có thể nói, hạ tầng giao thông kết nối các thành phố lớn đã tạo nên ưu thế cho bất động sản ở các khu vực trọng điểm có sức hút lớn với giới đầu tư. Vì vậy, giới chuyên gia bất động sản đã nhận định việc đầu tư mua căn hộ tại thời điểm này là hoàn toàn có lợi vì sau khi dự án hoàn thành, giá thành có thể tăng mạnh và cơ hội để nhận những ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư cũng không còn nhiều.