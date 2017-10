Con đường 68 tỷ ở Nghệ An: Sáng đi thấy một vết nứt, chiều về không thấy đường đâu nữa

Ngày 5/10, ông Lê Văn Thịnh - Chủ tịch UBND xã Hưng Châu (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, hiện, phía xã đã báo cáo lên huyện để làm rõ sự việc một đoạn đường di tích dài khoảng 100m bất ngờ đổ sập xuống dòng kênh dù mới làm và chưa bàn giao sử dụng.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 30/9, đoạn đường di tích nối từ Khu di tích Lê Hồng Phong đến Xứ uỷ Trung kỳ và Khu di tích Phạm Hồng Thái, đi qua địa bàn xã Hưng Châu bất ngờ bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ông Thịnh, trước và thời điểm đoạn đường bị sạt lở thì thời tiết đẹp, không mưa, không có nước chảy từ trên núi xuống. Vì vậy, không hiểu vì sao đoạn đường bị sạt lở gần hết cả mặt đường khiến người dân lo lắng.

"Sáng sớm đi qua chúng tôi thấy có một đường nứt, khi đi về đã không thấy đường đâu nữa, nó sạt lở hết. Cũng may lúc đó không có người hay phương tiện nào đi qua. Chưa biết nguyên nhân nên chúng tôi đi qua đây cũng sợ lắm", một người dân sống gần đoạn đường bị sạt lở chia sẻ.

Đoạn đường dài 100m bị đổ sập gần hoàn toàn xuống kênh.

Theo quan sát của PV vào ngày 5/10, cả đoạn đường dài 100m đổ sập gần hoàn toàn xuống kênh sâu hơn 2m. Nhiều đường nứt nẻ chạy dọc cả đoạn đường và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Để cảnh báo nguy hiểm cho người dân, lực lượng chức năng đã dùng những cành cây và dây chắn ở 2 đầu. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có xe máy và cả ô tô lách để đi qua, rất nguy hiểm.

Những vết nứt gãy chạy dọc đường.

Được biết, đoạn đường này do UBND huyện Hưng Nguyên đầu tư với tổng chiều dài 5.126m. Đoạn đường có tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng. Đơn vị thi công đoạn đường là Công ty CP xây dựng Tân Nam (có trụ sở tại Đại lộ Lê Nin TP. Vinh, Nghệ An).

Trao đổi với PV, ông Hoàng Anh Tiến - Trưởng Ban Quảng lý dự án xây dựng cơ bản huyện Hưng Nguyên cho biết, phía huyện đã nhận được thông tin vụ việc và đến kiểm tra.

Hiện, phía huyện đã làm báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và đề ra giải pháp nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài cho đoạn đường nói trên.

Đoạn đường đổ sập xuống kênh sâu hơn 2m.

Ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: "Khi xảy ra sự việc, đích thân tôi đã vào kiểm tra. Hiện, chúng tôi chưa thể kết luận được do nguyên nhân gì, chưa rõ là do nhà thầu thi công hay do chấn động địa chất.

Giờ phải chờ cơ quan chức năng, tỉnh về kiểm tra, khoan địa chất rồi kết luận. Nếu kết luận không phải do địa chất thì nhà thầu phải sửa".

Vết nứt tạo khe hở lớn.

Được biết, chiều 5/10, cơ quan chức năng đã có đoàn về tiến hành khoan lấy mẫu địa chất để làm rõ nguyên nhân khiến cả đoạn đường dài sạt lở.

Ở đầu đường được đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Vẫn có nhiều vết nứt chạy dọc.

Cả đoạn đường dài 100m đổ sập xuống kênh.

UBND huyện Hưng Nguyên đã làm công văn báo cáo tỉnh Nghệ An sự việc và nhờ các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để có hướng xử lý.