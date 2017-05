Con đường tơ lụa hiện đại sẽ như thế nào?

Trong suốt hơn 1.600 năm, Trung Quốc kết nối với thế giới bằng con đường tơ lụa cổ với điểm bắt đầu từ thành phố Tây An. Lụa Trung Quốc trên lưng lạc đà được đưa sang các nước Tây Á, châu Âu và chuyến hàng khi trở về đem theo những mặt hàng xa xỉ của phương Tây là lông thú, nước hoa và cả những con ngựa.

Giờ đây, Trung Quốc đang muốn làm sống lại con đường tơ lụa này bằng việc khởi động một kế hoạch kết nối thương mại, đầu tư và ngoại giao quy mô lớn.

Thịt cừu với rau thì là, nước ép quả lựu và bánh kẹp là những hương vị đặc trưng của Tây An. Bản thân nó đã kể lại một câu chuyện xa xưa, bắt đầu từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên.

Tây An luôn là điểm kểt nối giữa Đông và Tây. Những bức tường thành cổ in dấu những vị khách trên con đường tơ lụa cổ.

Trong đất nước Trung Quốc hiện đại, Tây An không còn huy hoàng như đã từng trong quá khứ. Tuy nhiên, các quan chức của thành phố này hi vọng một khu thương mại tự do mới ở đây sẽ làm thay đổi điều đó. Dự án này kết nối tới 65 quốc gia trên thế giới với chi phí đầu tư ước tính ít nhất là 500 tỷ USD. Vành đai, con đường là một dự án xây dựng và thương mại to lớn của Trung Quốc nhưng trong danh sách các điểm kết nối không có Mỹ.

Trung Quốc cố gắng đề cao mục đích thương mại của sáng kiến này. Chuyến tàu từ Tây An đến châu âu được kỳ vọng sẽ nhanh không kém đường hàng không mà lại rẻ như đường vận tải biển . Trung Quốc đang từng bước nỗ lực đưa con đường tơ lụa cổ xưa trở lại hiện tại và đó sẽ là một quãng đường dài nhiều chông gai phía trước.

