Công an Đà Nẵng huy động 200 chiến sĩ kiểm tra vũ trường New Phương Đông

Ngày 20/5, Công an Đà Nẵng xác nhận vừa tiến hành kiểm tra hoạt động của vũ trường New Phương Đông (đường Đống Đa, quận Hải Châu) vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó, Công an Đà Nẵng đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ công an quận Hải Châu, Cảnh sát cơ động, lực lượng 113 kiểm tra đột xuất vũ trường New Phương Đông vào lức 0h ngày 20/5.

Tại đây, cơ quan chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy 190 người vầ phát hiện 75 trường hợp dương tính với ma túy. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng tiến hành tạm giữ 128 chai rượu ngoại, 36 bình shisa không có hóa đơn chứng từ.

Công an Đà Nẵng cho hay vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Được biết, vũ trường New Phương Đông là quán bar lớn nhất Đà Nẵng. Đây là địa điểm vui chơi giải trí thu hút rất đông thanh niên và khách du lịch khi đến Đà Nẵng.