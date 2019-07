Công an điều tra các dự án ma ở TP.HCM

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM đã rộ lên tình trạng vẽ dự án trên giấy để bán cho người dân rồi thu tiền. Nhưng trên thực tế không có dự án, người dân bỏ tiền tỉ ra mua đất chẳng nhận được gì ngoài những lời hứa hẹn. Các địa phương xảy ra các dự án ma như Bình Tân, Hóc Môn, quận 9, Thủ Đức… liên tục khuyến cáo người dân. Trước tình hình này, lực lượng công an các địa phương và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã vào cuộc.

Chính quyền liên tục cảnh báo

Theo thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi, hiện nay khắp TP đã có hơn 50 dự án ma. Riêng tại quận Bình Tân có 16 dự án, tập trung chủ yếu tại sáu phường An Lạc, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Tân Tạo, Tân Tạo A và Bình Trị Đông A. Theo báo cáo rà soát của UBND quận Bình Tân, tất cả dự án này có hiện trạng quy hoạch là đất cây xanh, giáo dục, đường dự phóng…

Theo ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, các đối tượng kinh doanh bất chính đã vẽ dự án trên giấy rồi bán cho người dân dưới hình thức hợp đồng góp vốn nhưng thực chất không có dự án nào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tại phường Tân Tạo có hai dự án ma ở khu phố 1 và khu phố 2. Cả hai nơi này đều đang quy hoạch là đất cây xanh, một phần đất giáo dục và dân cư xây mới. Ông Huỳnh Minh Trường, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết tháng 5-2018, phường đã phát hiện một nhóm người tụ tập ngay tại khu đất, mua bán, góp vốn. “Phường đã cắm biển cảnh báo để người dân không bị lừa. Tuy nhiên, cả hai lần trước, các băng rôn và bảng cảnh báo của phường cắm thì đều bị các đối tượng phá hỏng. Phải đến lần thứ ba thì mới không bị phá nữa” - ông Trường cho biết.

Hành vi vẽ dự án, phân lô trên giấy rồi bán cho người dân, thu tiền đặt cọc đến tiền tỉ rồi hứa hẹn nhưng không giao nền đất cho người mua cũng đã xảy ra tại hàng loạt dự án ma ở Hóc Môn.

Ông Thái Bỉnh Nghĩa, Trưởng phòng TN&MT huyện Hóc Môn, cho biết: Theo thống kê chưa đầy đủ thì trên địa bàn huyện có 14 dự án ma. Trong đó, xã Đông Thạnh có sáu dự án, xã Nhị Bình năm, Xuân Thới Sơn hai và Xuân Thới Thượng một.

“Các công ty, cá nhân lập bản vẽ tổng thể mặt bằng các thửa đất như một dự án thật sự với đầy đủ đường giao thông, cây xanh…, tự phân thành nhiều lô và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó bán cho người dân theo hình thức vi bằng, sau khi đặt cọc và được hứa 6-12 tháng sau sẽ có sổ riêng cho từng lô” - ông Nghĩa nói.

Trưởng phòng TN&MT huyện Hóc Môn cho biết việc mua bán diễn ra trên mạng và ngoài địa bàn huyện nên rất khó kiểm soát. Khi người dân mua đất đến xã tìm hiểu thì mới biết bị lừa.

Dự án ma tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM. Phường Tân Tạo A dựng biển cảnh báo đã bị đối tượng kinh doanh trái phép phá hỏng (khung sắt nhỏ) nên phải dựng lại biển mới (biển to). Ảnh: VIỆT HOA

Công an vào cuộc

Một trong những công ty bị tố nhiều nhất và có hàng loạt dự án ma rải khắp các quận như Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Tân, quận 9 là Công ty CP Tư vấn đầu tư Angel. Công ty này có trụ sở ở phường Đa Kao, quận 1 do bà TN làm giám đốc.

Theo Thượng tá Trương Minh Đức, Phó Trưởng Công an huyện Hóc Môn, thời gian qua Công an huyện Hóc Môn nhận được rất nhiều tin báo tố giác tội phạm liên quan đến các dự án ma trên địa bàn huyện. Trong đó có những người bị hại liên quan đến Công ty Angel Lina. “Sau khi nhận được tin báo tố giác của người dân, công an huyện đã xác định hành vi của đối tượng gây ra, xem xét các hợp đồng giao dịch, vi bằng, các giấy tờ, tài liệu mà các đối tượng có hành vi lừa đảo làm giả nhằm tạo niềm tin cho người bị hại mua đất để xác định tính chất, mức độ. Cái nào thuộc thẩm quyền của công an huyện xử lý thì tiếp tục xử lý, cái nào ngoài thẩm quyền thì chuyển hồ sơ lên Công an TP thụ lý” - Thượng tá Đức cho hay.

Cũng theo Thượng tá Đức, các tin tố giác liên quan đến Công ty Angel Lina sau khi xem xét đều có số tiền thiệt hại trên 500 triệu đồng. Trong khi theo thẩm quyền, công an huyện chỉ thụ lý các vụ án dưới 500 triệu đồng. “Do đó, các trường hợp này chúng tôi đều chuyển hồ sơ về Công an TP giải quyết theo thẩm quyền” - Thượng tá Đức nói.

Phó trưởng Công an huyện Hóc Môn cho biết những vụ việc liên quan đến các dự án ma có dấu hiệu lừa đảo trên địa bàn huyện diễn ra khá phức tạp. Đây là cả một quá trình điều tra và công an huyện hiện vẫn đang thụ lý những vụ việc có liên quan.

Tại quận 9, Đại tá Trang Viết Thanh, Phó Trưởng Công an quận 9, cho biết công an quận cũng đã tiếp nhận sáu tin báo tố giác tội phạm liên quan đến dự án ma của Công ty Angel Lina và một trường hợp của một khu đất khác tại phường Trường Thạnh. Công an quận 9 cũng đã chuyển hồ sơ đến Công an TP xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, hiện nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã vào cuộc điều tra, xác minh các dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP liên quan đến dự án ma. Riêng địa bàn huyện Hóc Môn có hai tổ chức và một cá nhân có liên quan đã bị đưa vào diện này là Công ty Angel Lina, Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia, trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7 và bà TTMH ngụ quận 1.

Cùng với các địa chỉ nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận nhiều tố giác về tội phạm của người dân liên quan đến các dự án ma và đang trong quá trình điều tra, xác minh.

Không chỉ Bình Tân, Hóc Môn mà các quận 9, 12, Thủ Đức cũng rộ lên hàng loạt dự án ma. Cụ thể như quận 12 có 10 khu đất, quận 9 có hai khu đất và nhiều khu đất khác tại quận Thủ Đức. Các địa phương này một mặt cắm biển cảnh báo người dân tại khu đất, mặt khác hướng dẫn người bị hại đến cơ quan công an để trình báo khi lỡ mua đất trong các dự án ma. Từ thông tin phản ánh của người dân, nhiều địa phương như Bình Tân, Hóc Môn cũng đã mời các đối tượng kinh doanh trái phép đến làm việc và yêu cầu khắc phục hậu quả.