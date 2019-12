Công an Đồng Nai đột kích xưởng làm nước ngọt giả ngay TP Biên Hòa

Ngày 18-12, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kiểm tra, lập biên bản, niêm phong và tịch thu 350 thùng nước ngọt giả thương hiệu nước tăng lực Number One, cùng nhiều phương tiện, công cụ tang vật tại một cơ sở ở khu phố 3A, phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) do Trần Minh Hải (ngụ TP HCM) làm chủ.

Kiểm tra vụ vi phạm (ảnh công an cung cấp)

Cụ thể, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy dịp Tết, đại tá Nguyễn Văn Kim – Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đã trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với Chi cục quản lý thị trường, Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ đã ập vào bắt quả tang cơ sở nói trên có hành vi sản xuất nước ngọt giả, làm giả thương hiệu nước uống tăng lực Number One.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác, 350 thùng nước tăng lực giả thương hiệu Number One thành phẩm cùng nhiều phương tiện, công cụ để làm giả.

Cơ sở làm giả nước ngọt đóng chai (ảnh công an cung cấp)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cơ sở trên có khoảng 10 nhân công, thường xuyên đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu nước tăng lực Number One vào các chai nhựa có chứa nước màu vàng bên trong, sau đó đóng vào thùng loại 24 chai/thùng rồi đem bán ra thị trường. Đáng chú ý, loại nước màu vàng này không sản xuất tại chỗ mà được đưa từ một địa điểm khác ở quận 12, TP HCM.