Công an Hà Nội chưa nhận được hồ sơ vụ Khaisilk

Sáng nay 2-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an TP Hà Nội), cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn chưa nhận được các hồ sơ liên quan đến vụ Khaisilk bán khăn lụa gắn mác "Made in China" từ phía Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chuyển sang.

Theo vị lãnh đạo này, lực lượng quản lý thị trường chưa có bất kỳ động thái nào với PC46 liên quan đến vụ việc thương hiệu Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc.

Cửa hàng Khaisilk ở 13 Hàng Gai- Ảnh: Minh Chiến

Trước câu hỏi về việc sẽ tập trung điều tra vào hành vi nào khi nhận được hồ sơ, lãnh đạo PC46 cho biết phải có thời gian nghiên cứu hồ sơ cụ thể do bên Quản lý thị trường chuyển sang thì mới xác định được các hành vi cấu thành tội phạm hình sự.

Lãnh đạo PC46 cũng cho biết thêm, trong trường hợp nhận được hồ sơ vụ việc, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội sẽ có phân công cụ thể đến từng đơn vị để điều tra vụ việc.

Cũng theo nguồn tin của phóng viên, đến thời điểm chiều ngày 1-11, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội cũng chưa nhận được hồ sơ vụ việc Khaisilk.

Trước đó vào ngày 30-10, tại cuộc họp giải quyết vụ việc thương hiệu lớn Khaisilk bán lụa Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai (Hà Nội) bán hàng 2 nhãn mác "Khaisilk Made in Vietnam" và "Made in China" sang cho cơ quan điều tra công an TP Hà Nội xem xét mức độ vi phạm.

Trong khi đó, khẳng định với một số cơ quan báo chí, ông Chu Xuân Kiên, Phó giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, khẳng định đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Khaisilk đến PC46 Công an TP Hà Nội để làm rõ theo quy định.

Trước đó, một khách hàng người Việt bức xúc khi mua một lô hàng 60 khăn lụa tại cửa hàng Khaisilk (13 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) đã phát hiện một sản phẩm trong đó vừa có mác "Khaisilk Made in Vietnam", vừa có mác "Made in China". Khách hàng này toàn bộ lô hàng và phát hiện trong số còn lại có nhiều khăn có dấu hiệu cắt mác tại viền khăn.

Trước sự việc trên, ông Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk sau đó đã thừa nhận với truyền thông "bán 50% lụa 'Made in China' trong hệ thống của mình" và gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.