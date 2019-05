Công an Hà Nội vào cuộc vụ người đàn ông ngoại quốc bị tố sàm sỡ cư dân ở thang máy chung cư

Liên quan đến vụ việc người đàn ông ngoại quốc bị tố sàm sỡ cư dân trong thang máy chung cư Imperia Garden, ngày 23/5, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Phòng CSHS - Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

"Vì lý do có yếu tố người nước ngoài, đơn vị đã báo cáo lên Phòng CSHS Công an thành phố thụ lý và Phòng CSHS đã rút hết hồ sơ về để tiếp tục điều tra. Đơn vị cũng đã trao đổi và thống nhất với Viện Kiểm sát quận chuyển hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật", vị đại diện Công an quận Thanh Xuân nói.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi nhận được thông tin có một cháu nhỏ là nạn nhân, đơn vị cho kiểm tra giấy khai sinh thì được biết cháu bé đã 16 tuổi.

Trước đó, sau khi nhận được trình báo, đơn vị ký giấy triệu tập người đàn ông nước ngoài này lên làm việc vào ngày 20/5, nhưng người này nói bản thân say xỉn, không nhớ những gì đã xảy ra.

Báo cáo đầu tiền về vụ việc của Ban quản lý chung cư Imperia Garden.

Báo cáo mới nhất của Ban Quản lý khu chung cư Imperia Garden (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 17h50 ngày 19/5, một người đàn ông mặc áo vàng, đội mũ đen vào thang máy số hiệu B08 với một người phụ nữ.



Trong thời gian này, đối tượng đã tiếp cận và nhiều lần áp sát người phụ nữ.

Mặc dù người phụ nữ này đã chủ động tạo khoảng cách nhưng đối tượng vẫn có những hành vi bị cho là sàm sỡ với chị, nạn nhân đã rời khỏi thang máy vào lúc 17h54 phút tại tầng 19 tháp B. Còn đối tượng tiếp tục di chuyển lên tầng 21 và ra khỏi thang đi đến căn hộ B21xxx. Sau đó, đối tượng tiếp tục quay lại sảnh chờ thang máy.

Đến 17h57, người đàn ông này tiếp tục di chuyển trở lại vào trong thang và tiếp tục có hành vi sàm sỡ một bé gái, bị gia đình cháu phát hiện tố cáo.

Theo nguồn tin của PV có được thì người đàn ông bị tố có hành vi sàm sỡ nêu trên mang quốc tịch Hàn Quốc.